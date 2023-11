Rebeca Escribens indignada con Samahara Lobatón por poner a Bryan Torres en foto familiar: “Confunde a la criatura”

Rebeca Escribens se mostró en desacuerdo con las actitudes de Samahara Lobatón, quien publicó en sus redes sociales la última exposición de su hija en el colegio. La pequeña tenía que hablar de sí misma y de su familia, sin embargo, un detalle llamó mucho la atención: en lugar de su padre Youna, estaba la foto de su actual pareja Bryan Torres.

Las críticas no se hicieron esperar. Después que el propio Youna se pronunciara, Rebeca Escribens decidió opinar al respecto. La conductora de TV dejó ver su consternación y pidió que personas cercanas a Samahara Lobatón la aconsejen, aunque muchas veces no escuche.

“Qué pena realmente, y las consecuencias graves, psicológicas y emocionales se van a ver cuando la niña sea adulta, porque yo no soy psicóloga ni dueña de la verdad, pero siempre - a pesar de los errores y aciertos que haya tenido como mamá - siempre saldré a favor del bienestar de los niños”, indicó la presentadora de América Espectáculos.

La también actriz se refirió a la hija de la influencer, indicando que más adelante la más perjudicada de los errores que cometen los padres será la menor.

Rebeca Escribens critica a Samahara Lobatón por poner en foto familiar a Bryan Torres. IG

“Uno no puede confundir a las criaturas de esa manera. Más allá de los problemas que tengan como pareja. Cuando el adulto sepa dejar el ego del otro lado, su ego, para mirar un poquito más allá de lo evidente, es decir, a tu propio hijo, vas a poder tener el mejor teje y maneje de su crianza, si no, para eso están los abuelos, la mamá, el papá, algún adulto que haya vivido un poquito más, que pueda ayudar a aconsejar, por más que no te escuchen. Hay que hablar y hablar, algún día entra y a veces cuando entra ya es demasiado tarde, ya se fueron”, fueron las fuertes palabras de Rebeca Escribens.

Youna explotó contra Samahara Lobatón. Captura/Instagram

La figura de televisión señaló que prefería no seguir ahondando en el tema porque era una situación que la afectada mucho. “En fin, vamos a dejar ese tema muy delicado que me afecta de hecho como mamá”, sentenció bastante desencajada.

Youna llamó “ignorante” a Samahara Lobatón por eliminarlo de foto familiar

Al ver que Samahara Lobatón no lo incluyó en el proyecto escolar de su hija, donde tenía que hablar de su familia, el barbero explotó de indignación y arremetió contra ella. “Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño”, escribió en su historia de Instagram.

“Es sorprendente el nivel de estupidez que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo. Y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio, en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago”, aseveró.

Asimismo, lamentó que Samahara Lobatón tenga la custodia completa de su hija, pues él se encuentra en Estados Unidos trabajando.

Youna está furioso con Samahara Lobatón por ignorarlo en foto familiar. Captura/Instagram

“Siempre me preguntaré por qué las basuras de padres tienen tanta suerte y yo que ruego por tener a mi hija me alejan tanto”, dijo muy enojado. “Por donde te vean nada te hace ser buena madre y tu hija se va a dar cuenta de todo”, concluyó la expareja de Samahara Lobatón.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, sí continúa activa en las redes sociales.