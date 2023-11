Martha Valcárcel se enfrentó a periodista argentino por criticar a Milett Figueroa: “Si no la conoces, no ensucies un amor bonito”

Martha Valcárcel se enfrentó a periodista argentino por criticar a Milett Figueroa. América hoy. América TV.

Tremendo enfrentamiento. Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, se molestó con Pepe Ochoa, un periodista argentino, que fue invitado por América Hoy para comentar sobre el posible distanciamiento que hay entre la bailarina peruana y Marcelo Tinelli.

Resulta que, el comunicador del magazine LAM comentó que no cree que el presentador del ‘Bailando 2023′ esté enamorado de la exchica reality. “No creo que este enamorado bajo ni un punto de vista... porque el enamoramiento llega con el tiempo. No quiere decir que no sea importante para Marcelo”, respondió a la pregunta de Janet Barboza.

Luego aseguró que el popular ‘Cabezón’ se habría adelantado a formalizar su relación con Milett Figueroa y eso le ha costado tener muchos problemas. “Para mí aventurarse tan rápido a formalizar una relación hace que todos los focos estén puestos en la relación”, indicó.

Sumado a ello, comentó que no le ve un futuro a la relación que ha empezado hace muy poco Milett Figueroa.

Doña Marthita Valcárcel hace importante aclaración: “No conoces a mi hija”

De inmediato, entró una llamada de doña Mathita Valcárcel, quien salió en defensa de su hija y dijo que no conocía al periodista y no estaba de acuerdo en que hiciera comentarios sin conocerla.

“Me causa tanta risa y sorpresa, no lo conozco bien, pero que habla como si supiera y como si viviera con mi hija o con Marcelo... Ay Marcelo es un hombre de tantos años de experiencia que no necesita consejos de este señor”, indicó en un inicio.

De inmediato, Pepe Ochoa señaló que su hija debe acostumbrarse a los comentarios de la farándula argentina, de lo contrario le recomendó que se dedique a hacer otras cosas. “A la señora mil disculpas, pero que su hija entonces vaya a ver series de Netflix y no se meta a relitys como ‘Bailando’ para que la gente de la televisión no salga a opinar”.

Esto molestó totalmente a la madre de Milett, la cual le pidió que aprenda a respetar. “Que primero aprenda a respetar a una madre que ha dirigido a una hija y que le ha enseñado los valores morales...”, dijo la señora de familia.

Pepe Ochoa comentó que es su opinión y no puede creer que se enojen con lo que ha dicho. Además, declaró que de repente en los próximos meses Milett Figueroa ya no sea una figura conocida, minimizando su carrera artística.

“Si su hija toma la decisión de ingresar a un reality y tiene este condimento que cuando se expone a un reality hay mucha gente opinando. También hay que ver cuanto dura en Argentina, hoy es un personaje del cual opinamos y mañana no opinamos más”, aseguró.

Mamá de Milett le pide a periodista argentino: “No ensucies un amor bonito”

Doña Martha se molestó mucho y dijo que el periodista argentino le estaba faltando el respeto a Milett, al decir que sus acciones buscan un beneficio personal para su carrera como artista.

“No es de caballero estar diciendo que Milett no da puntada sin hilo, ¿tú la conoces?. Si se va a quedar un mes, dos o un año es problema de ella... tú no lo sabes, dejamos al destino, no provoques cosas que no existe, no inventes”, dijo.

Finalmente, Martha Valcárcel le pidió al periodista argentino que no empañe la relación que se está construyendo poco a poco entre su hija y el presentador de TV.

“No ensucies un amor bonito, Pepe Ochoa”, aseveró.

El comunicador de LAM le pidió a la madre de Milett que vaya a terapia psicológica y que no esté enviando mensajes al manager de Milett para que la prensa no sea tan mordaz con la peruana.

“Le digo a Marthita que vaya a terapia si le molesta lo que digo... y que se preocupe más en ella y no este después de mandando al representante de Milett (Papelito Cáceres) a que nos calmemos y que bajemos el tono, que a Milett no le gusta”, finalizó.