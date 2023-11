“Yo tengo claro el rol que cumplo”: Nicanor Boluarte habla de su influencia en el Estado

Hermano de la presidenta Dina Boluarte rompió su silencio y brindó una entrevista. | Contracorriente

Rompió su silencio. El hermano de la presidenta Dina Boluarte, a quien se le acusa de utilizar a prefectos para crear partido político, descartó tener influencia en las decisiones que toma la mandataria. No obstante, Nicanor reconoció que “sugiere ideas políticas”.

“[Dina Boluarte] Es una persona con personalidad propia, con decisiones propias. Desde que salió elegida presidenta mi hermana decidí no visitar ninguna entidad pública. A uno lo tientan, pero uno lo tiene clarito y lo cumple. Lo tengo claro”, expresó en entrevista con Contracorriente.

“Sugiero ideas a mi hermana en política. A veces le digo: te estás sobreexponiendo con la prensa, perfil bajo, no des muchas entrevistas, ya has declarado bastante. Me hace caso o no, depende de ella. Esas cosas conversamos, más allá no. En temas educativos le digo: ‘yo siempre he apostado por la calidad educativa, una de las políticas de los Ministerios debería ser eso’”, agregó.

En ese sentido, negó utilizar a prefectos y subprefectos para la creación de una agrupación política y sostuvo que las acusaciones se deben a que “estamos tan sensibles en el país de tantas cosas que han pasado en los diferentes gobiernos, que inmediatamente relacionan como si uno estuviera metido en cosas”.

“Por favor, yo estoy tranquilo donde estoy, en mi departamentito haciendo mis cosas. […] Yo renuncio el día 7 a la municipalidad entendiendo que mi hermana asume el cargo de presidenta y perfectamente sé el rol que tengo. Soy abogado y litigo independiente, nunca he dejado de litigar”, subrayó.

Acusan a Nicanor de liderar designaciones en el Mininter

En la víspera, Teodoro Berrú Zurita, exbrazo derecho de Dina Boluarte durante la campaña electoral, denunció que un grupo liderado por Nicanor se encarga de hacer designaciones en el Ministerio del Interior.

De acuerdo al dominical, al menos siete amigos del hermano de la jefa de Estado, involucrados en su nuevo partido, lograron un puesto en las prefecturas que dependen del Mininter.

“El grupito que ellos han formado son Nicanor Boluarte, Víctor torres, Edwin Ugarte y el director general de gobierno interior. Ellos son el equipo encargado de evaluar y nombrar quienes son prefectos. Quien da el ultimátum es el señor Nicanor Boluarte”, mencionó Berrú.

A esto se suma otra grave acusación. Se trata de un audio del hermano de la mandataria con la docente Maritza Sánchez, en torno a acomodos y privilegiadas ubicaciones dentro de la Dirección Regional de Educación de Lima.

“Me llamó Nicanor. Me dijo que lo llame por Telegram”, le dice Maritza Sánchez a Víctor Torres, entonces, funcionario del Midis y colaborador de campaña de Dina Boluarte. “Nicanor no puede entrar a los ministerios, la prensa nos mata”, responde Torres.

Al respecto, Gilmer Meza, secretario general del SUTEP Lima, mencionó que “si ese audio es cierto, es totalmente lamentable para el gobierno porque van a ponerle una zancadilla a los pies endebles de este gobierno. Definitivamente, vamos a sacar un pronunciamiento inmediato”.