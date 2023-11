Milett Figueroa explotó contra periodista argentino que habló de su vida íntima con Marcelo Tinelli: “No me gusta que me ensucien”

Milett Figueroa confrontó a periodista argentino por contar detalles de su relación con Milett Figueroa. | América TV (Argentina)

La modelo Milett Figueroa, actualmente participante en el concurso televisivo ‘Bailando 2023′, tuvo un cruce de palabras con el periodista argentino conocido como ‘Pampito’. La controversia surgió después de que el presentador difundiera rumores sobre un supuesto encuentro íntimo entre Figueroa y Marcelo Tinelli, semanas antes de que ellos confirmaran su romance.

Figueroa rechazó enérgicamente estas afirmaciones dadas a inicios del mes de octubre, y exigió una retractación por parte del periodista, quien reveló la disputa en su programa ‘Estamos Okey’. ‘Pampito’ reveló los detalles de los furiosos mensajes que le escribió Milett por WhastApp.

Detalles de la controversia entre Figueroa y Pampito

Según Pampito, la información de que la peruana había tenido sexo con Tinelli le llegó tanto a él como a su colega Marcela Tauro, indicando que era un rumor entre los participantes del reality de baile. “Todavía no estaba confirmando el romance y contamos que nos había llegado la información que Milett contaba que ya había tenido sexo con Marcelo, pero no lo conté yo sino que los participantes lo decían”, sostuvo el periodista este 26 de noviembre.

Milett Figueroa confrontó a periodista argentino por hablar de su romance con Marcelo Tinelli. | Capturas América TV (Argentina)

“No tengo nada en contra de ella, me cae divino, pero me mandó un mensaje retándome Milett de una manera”, agregó. En ese momento, su compañera de conducción Cora Debarbieri leyó al aire algunos de los mensaje que dejaron ver la furia de la participante de ‘Bailando 2023′.

“No me parece lo que dijiste en ‘Intrusos’, en ningún momento hice un comentario similar como el que afirmaste en el que dijiste que yo tuve sexo con Marcelo. No voy a permitir esa ligereza con la que te expresas (...) Te pido que te retractes porque no es verdad. No te conozco, pero que pésimo haber escuchado eso”, fueron algunas de las palabras de Milett hacia Pampito.

Tras ser confrontado, Pampito defendió su posición, alegando que no tenía nada en contra de Figueroa y sugiriendo que ella misma había incurrido en un juego mediático con Tinelli. “Yo le puse ‘¿pero vos a qué estás jugando con Marcelo? No estás jugando a que salen y no salen. No entiendo a qué te referís’”, contó el periodista.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli estarían afrontando primera crisis en su relación amorosa. Instagram.

Figueroa, por su parte, se comunicó directamente con el periodista, expresando su malestar y solicitando respeto ante las insinuaciones. “Habla con la verdad. Yo jamás me expresó así ¡Qué irresponsabilidad más grande! Te parece correcto lo que estás haciendo. No me gusta que me ensucien de esa manera y no lo voy a permitir. No sé con qué intención lo haces pero te pido respeto”, escribió Milett.

¿Qué pasó entre Milett y Tinelli?

El reciente viernes 24 de noviembre, la modelo y participante de Bailando 2023, Milett Figueroa, experimentó un cambio de imagen que suscitó preguntas de los medios, principalmente sobre su relación con el presentador argentino, Marcelo Tinelli. La celebridad peruana evitó comentar sobre los rumores de separación y expresó su incomodidad frente a la insistencia de un periodista del programa LAM.

El interés mediático en la vida privada de Figueroa se intensificó tras su aparición con una cabellera rubia. Un corresponsal de LAM aludió a una supuesta ruptura: “Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó.” La respuesta de Figueroa fue clara: “No es así. No entiendo por qué hacen esa pregunta. Yo estoy muy bien, todo está muy bien”. La modelo destacó su intención de no abordar temas personales públicamente, especialmente cuando las preguntas se basan en especulaciones.

Milett Figueroa molesta con prensa argentina por rumores de separación de Marcelo Tinelli | LAM. América

La conversación con el periodista reveló que Figueroa se encontraba desinformada sobre los detalles que se comentaban en la prensa: “No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes”. También se mencionó una posible tensión con las hijas de Tinelli, interrogante ante la cual la modelo reafirmó que no tenía declaraciones que ofrecer.