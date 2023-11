La curiosa reacción de Paolo Guerrero al ser consultado si es que “se le metió la ‘U’ en el corazón”

Guerrero, de 39 años, indicó que "no puedo decir la 'U', porque soy de Alianza Lima" | VIDEO: ESPN

Paolo Guerrero, una vez más, se ha robado todos los flashes y halagos en Ecuador al demostrar su vigencia goleadora con Liga Deportiva Universitaria de Quito en la jornada 14° de la Segunda Etapa de la LigaPro. De su mano se pudo doblegar a Cumbayá, en condición de visitante, y clasificar a la final nacional.

No obstante, la reciente exhibición de Guerrero ha quedado en un segundo plano después de que brindara unas duras declaraciones post-partido. Durante su alocución con ESPN Ecuador se ha referido a todo lo relacionado a LDU de Quito y su actualidad, aunque quiso hacer hincapié en el respeto de su país y su identificación con Alianza Lima.

En relación al último apartado, Paolo refrendó su pasión por la camiseta ‘blanquiazul’ con un curioso comentario en señal televisiva que no ha pasado desapercibido. Al ser consultado si “se le metió la ‘U’ en el corazón” -en clara referencia por LDU-, Guerrero pensó que le preguntaban por Universitario de Deportes, actual monarca de Perú, y respondió con autoridad: “¿La ‘U?. No, no puedo decir la ‘U’ porque yo soy hincha de Alianza Lima”.

La reacción inmediata de todos los presentes fue esbozar sonrisas y soltar algunas carcajadas. Incluso el propio Guerrero se distendió un poco, aunque aclaró que “tienes que decir la ‘U’ de Liga” para remarcar al club ‘azucena’. Así y todo, el ‘9′ insignia de Perú manifestó su compromiso con LDU en la recta final del campeonato de Ecuador, esperando concretar el título y llegar a un acuerdo para mantenerse por un año más en Quito.

Guerrero, incómodo por los cuestionamientos en Perú

En los últimos años se ha discutido seriamente la continuidad de Paolo Guerrero, cuya trayectoria había entrado en franco descenso por una complicada lesión a la rodilla que lo alejó por mucho tiempo de la actividad deportiva. Contra todo pronóstico, pudo recuperarse, encontrar club y levantar con esfuerzo sus números personales.

A pesar de ello, las críticas volvieron a partir de su intrascendente aporte en la selección nacional durante las tres primeras ventanas en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En la entrevista con ESPN Ecuador, el veterano artillero se defendió y arremetió contra los juicios de valor. “En mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Yo me mantengo jugando bien, corriendo, metiendo goles y eso es lo más importante. Darle alegrías al pueblo ecuatoriano en Quito que está en cada partido y vienen a apoyar”, contestó.

De esa manera, Guerrero ha despejado cualquier tipo de duda en relación a un próximo retiro. Ahora está plenamente enfocado en “contribuir en el juego” de Liga Deportiva Universitaria de Quito. “Si yo no puedo y estoy bien marcado, es que mis compañeros tengan la oportunidad de hacer los goles. Pero claro, si me llega una chance, obviamente que fríamente tengo que finalizar y hacer el gol porque como ‘9′ tengo que estar en el área buscándolo. Sino, estaré feliz de que el equipo gane y crear espacios para que mi compañero haga gol”, sostuvo.