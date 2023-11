Sada Goray amenazó a testigo: audio revela intención de fugar de centro de detención

“Sada Goray tenía el propósito de ‘consensuar la versión de algunos hechos’, a lo que respondí que iba a escuchar lo que me dijera”, declaró Juan Ricardo Torres

Quince días después de quedar detenida preliminarmente por su supuesta participación en una red de sobornos denunciada en el Gobierno del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), la empresaria Sada Goray contactó, a través de su abogado Rolando Leiva, al testigo Juan Ricardo Torres para pedirle que modificara su declaración ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), según un audio divulgado este domingo por La República.

En una declaración jurada presentada a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Torres señaló que el brazo derecho de la empresaria, Ítalo Arbulú, lo telefoneó el sábado 22 de julio. “[Arbulú] se presentó en nombre de la señora, quien, por su indicación directa, me requería que converse ese mismo día con su abogado, de forma personal y sin intermediarios, puesto que no era su intención hacerme ningún daño”, describió.

El exgerente de Chiclayo Bonito (Lambayeque) y Praderas de Cacatachi (San Martín), proyectos inmobiliarios de Marka Group —la firma que gerenció Goray—, creyó que trataría con el letrado asuntos laborales, de modo que accedió la cita en la cafetería Don Mamino de Surco a las 17:30 horas.

Leiva apareció a la hora pactada y, sin muchos rodeos, le dijo que la empresaria le hablaría por teléfono para acordar un mismo testimonio. “Sada Goray tenía el propósito de ‘consensuar la versión de algunos hechos’, a lo que respondí que iba a escuchar lo que me dijera”, se lee en el documento al que tuvo acceso el diario.

Vinculan al congresista Darwin Espinoza con empresa de Sada Goray

“Es así que Rolando Leiva hizo una llamada y me puso al teléfono a Sada Goray, quien se encontraba en ese momento detenida. Ella me dijo: ‘Hola, Juan Ricardo, tú sabes que yo soy tu amiga. Lo que menos quiero es hacerte daño, por lo tanto, te pido que vengas a conversar conmigo a la Prefectura, yo te espero’. [...] ‘Aquí ya saben todo el tema del atún, por tanto, tienes que venir para demostrar que siempre hemos sido extorsionados’, y luego colgó el teléfono”, detalló.

Con “el tema del atún”, la detenida se refería a que había informado al equipo fiscal de la vinculación del legislador Darwin Espinoza (ex Acción Popular) con una ley en beneficio de los atuneros que promovió tras recibir una presunta coima de un millón de soles.

Goray ha dado varias versiones sobre el supuesto pago. En febrero pasado, cuando todavía radicaba en EE.UU., reconoció que sostuvo en su casa de Lima un encuentro con el diputado y su esposa. Justo ese día, Torres había pasado a saludarla —era parte de su círculo más cercano— y encontró al congresista, con quien conversó sobre industria pesquera, pero nunca de dinero, según declaró a la Fiscalía.

Al regresar a Lima para firmar el proceso de su colaboración eficaz, la empresaria precisó que no había escuchado a Espinoza pedir dinero. Sin embargo, cuando fue detenida, comunicó sobre dos desembolsos dirigidos al parlamentario: uno de 200.000 soles y otro de 800.000 soles. Esta información está en proceso de verificación, de acuerdo con el informe periodístico.

En esa reunión de fines de julio, Goray pretendía que Torres diera verosimilitud al pago, pese a que ya lo había negado ante la Fiscalía, y estaba dispuesta incluso fugar del centro de detención para llegar a la cafetería. “Al escuchar decir esto [...] y conociendo que se encontraba detenida, cuestioné al abogado [por qué] ella me pide que la espere, si se encuentra detenida. A lo que el abogado no supo cómo explicar que la señora Sada Goray iba a salir de la Prefectura de Lima, en ese momento de la noche. Por este motivo me retiré de dicho local, pues tuve temor de lo que podía hacer Sada Goray”, continuó en su declaración jurada.

Para acreditar la veracidad de su testimonio, el testigo grabó la reunión con el abogado. La República transcribió parte de este registro. “[Después] tomé la decisión de retirarme ante la sospecha de que se trataba de alguna treta o trampa para poder obtener información de mi parte. Ello [porque] hacía varios meses fui citado a la Fiscalía para declarar sobre una presunta participación en una ‘ley del atún’, [...] descarté estar involucrado en algún tema de corrupción de parte de Sada Goray”, matizó. La defensa de la empresaria no ha respondido al respecto.

Goray, quien cumple 30 meses de prisión preventiva en el penal de Chorrillos, es investigada por pagar más de cinco millones de soles a una red corrupta instalada en el Ministerio de Vivienda y Construcción, con el fin de lograr la adjudicación de obras para su empresa inmobiliaria.

Para la Fiscalía, el intermediario en el pago de los sobornos entre Goray y Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, fue el periodista Mauricio Fernandini.