Periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante llama “cínico” y “petulante” a Nicola Porcella.

No es la primera vez que el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante arremete contra el exconcursante de ‘La Casa de los Famosos’. Esta vez, el comunicador tildó a Nicola Porcella de “cínico”, por aceptar roles para los cuales - indicó - carece de talento.

Este comentario se generó después que Nicola Porcella anunciara su próximo proyecto, donde tendrá que cantar. Como se sabe, el peruano no es cantante, es por ello que el mexicano no dudó en criticarlo duramente.

“Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección”, indicó el también conductor de TV, quien es caracterizado por sus duros comentarios.

De esta manera, el comunicador manifestó su descontento no solo con la incursión de Nicola Porcella en el mundo de la música, sino también con la calidad de los proyectos en los que participa. El periodista criticó la falta de habilidades actorales del exintegrante de reality y cuestionó la ausencia de elementos fundamentales en el proyecto, como dirección, actuación y guion.

“Falta absolutamente todo, falta dirección, actuación, guion, todo. El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota”, acotó.

Hasta el momento, Nicola Porcella no ha respondido públicamente a las críticas de Gustavo Adolfo Infante. A pesar de este silencio por parte del protagonista de la polémica, sus seguidores han salido en su defensa en las redes sociales. Los fanáticos de Porcella destacan sus logros previos en el ámbito de los reality shows, subrayando su popularidad y éxito en diversas actividades en las que se ha comprometido.

Llama “petulante” a Nicola Porcella

Gustavo Adolfo Infante es un presentador, conductor, periodista, director y columnista mexicano muy respetado en su país. No es la primera vez que arremete contra Nicola Porcella. Recientemente, llamó “petulante” al peruano, por decir que a veces no sabe en qué lugar está debido a los constantes viajes de trabajo que hace.

“Han sido días agotadores debido a la carga de proyectos laborales, la verdad que físicamente si hay días que uno está agotado, mentalmente también, porque obviamente es estrés. A veces no sé ni dónde estoy, me levanto y es como que dónde estoy, me pasa, pero es algo que yo necesito, es algo que yo dije, ‘yo no voy a parar hasta asegurar la vida de mi familia”, fueron las declaraciones de Nicola Porcella en el programa De primera mano.

Sin embargo, no fueron bien recibidas por el conductor mexicano, quien señaló que le pareció altanero por presumir tanto trabajo que tiene.

“Se oyó un poquito petulante. ‘No es que me despierto y no sé dónde estoy el avión, quién sabe a dónde voló’”, dijo el mexicano en el espacio.

Pese a que su compañero le refutó diciendo que a veces pasa por los constantes viajes, el periodista no cambió la opinión que tiene de él.

Nicola Porcella alcanzó la fama en México después de participar en ‘La Casa de los Famosos’, donde resultó ser finalista, La ganadora de ese reality de convivencia fue Wendy Guevara, con quien tiene una gran amistad. Incluso, los fans los involucraron sentimentalmente.

El peruano y la mexicana se encargaron de aclarar que solo son muy buenos amigos. Una vez que salieron del programa, han compartido más de un proyecto juntos.