Piero Quispe y Joao Grimaldo casi triplicaron su valor tras brillar en sus clubes y selección peruana

El desorbitante valor que alcanzaron Piero Quispe y Joao Grimaldo tras su rendimiento en sus clubes y la selección peruana

La fútbol peruano pasa por uno de sus momentos más complicados de los últimos años, debido a que la selección peruana se encuentra última en las Eliminatorias 2026, y salvo honrosas excepciones, sus clubes no logran trascender a nivel internacional. No obstante, el 2023 lograron despegar satisfactoriamente dos futbolistas jóvenes y talentosos, quienes no solo demostraron su habilidad en la Liga 1 2023, sino en competencias de la exigencia de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y clasificatorias a la Copa del Mundo de Norteamérica.

Te puede interesar: Joao Grimaldo y su implacable corrida que desencadenó el primer gol de Perú en Eliminatorias 2026 ante Venezuela

Es el caso del mediocampista Piero Quispe y el atacante Joao Grimaldo, quienes cerraron su año demostrando que tienen lo necesario para ser titulares con la camiseta ‘blanquirroja’, siendo de los pocos jugadores destacables de la última fecha doble, en la que Perú perdió 2-0 con Bolivia en La Paz y empató 1-1 con Venezuela en el Estadio Nacional.

Quispe fue uno de los responsables que Universitario de Deportes levante el título nacional tras 10 años y fue escogido el mejor jugador de la Liga 1 2023. Su actuación más recordada será la que brindó en la final de vuelta, para vencer 2-0 a Alianza Lima, en la que no se amilanó ante jugadores experimentados como Carlos Zambrano, Pablo Míguez o Josepmir Ballón. Además, ayudó a que los dirigidos por Jorge Fossati pasen la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En total disputó 42 partidos, marcó seis goles y repartió dos asistencias.

Las mejores jugadas de Piero Quispe en su debut oficial con la selección peruana en Eliminatorias 2026.

Por su parte, Grimaldo, el extremo de Sporting Cristal, no pudo coronar su temporada levantando un trofeo, pero se lució en Copa Libertadores ante potencias de Sudamérica como River Plate y Fluminense, o en geografías difíciles como La Paz, donde visitaron a The Strongest. También demostró su habilidad contra Brasil y la cereza del postre fue la gran jugada y posterior asistencia para Yoshimar Yotún, que significó el primer tanto ‘bicolor’ en las Eliminatorias.

Te puede interesar: José Carvallo se despidió de Universitario: Piero Quispe y otros jugadores lamentaron su salida con emotivos mensajes

Su destacadas actuaciones en el curso, además, de su corta edad (22 y 20 años, respectivamente), generó que ambos futbolistas multipliquen su valor de mercado, factor que beneficia a sus respectivos clubes ante la posibilidad de una futura venta al exterior.

El mediocampista colocó una gran cabezazo para abrir el marcador frente a la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

¿Cuánto incrementó el valor de Piero Quispe?

Según el reconocido portal Transfermarkt, el precio de Piero Quispe se incrementó en 500 mil euros en los últimos seis meses, debido a que en junio su carta pase estaba valorada en 800 mil euros y ahora lo está en un millón 300 mil euros. Hace exactamente un año, a finales del 2022, su cotización era de 750 mil euros.

Te puede interesar: Piero Quispe tuvo un debut prometedor con Perú: cifras positivas de su desempeño ante Bolivia por Eliminatorias 2026

El formado en la academia Héctor Chumpitaz, tiene contrato con Universitario de Deportes hasta fines de 2025, por lo que, si un equipo desea contar con sus servicios, deberá presentar una oferta formal al elenco de Ate. Hasta el momento, el administrador ‘merengue’, Jean Ferrari, reveló que ningún club les ha tocado las puertas: “No ha llegado ninguna oferta por Piero Quispe. Yo no puedo entrar a especular cuando no hay nada concreto”, declaró a Depor.

Valor de mercado de Piero Quispe (Transfermarkt)

¿Cuánto incrementó el valor de Joao Grimaldo?

De la misma fueste, Transfermarkt, el valor de Joao Grimaldo se duplicó en el último semestre. A mediados de año, su cotización rondaba los 750 mil euros, mientras que a la actualidad se encuentra en un millón 500 mil euros. Cabe mencionar que para fines del 2023, su precio era de apenas 650 mil euros.

Hace algunos meses, el gerente deportivo de Sporting Cristal, Guido Bravo, manifestó que ya recibieron ofrecimientos del exterior, pero estos fueron rechazados: “Han llegado ofertas de Europa y Asia y las rechazamos porque consideramos que se deben encontrar los momentos por la madurez futbolística. Como club priorizamos la pelea por el título y por eso vimos que no era el momento ideal. Vamos a ver más adelante cómo surgen las conversaciones”, comentó a RPP.