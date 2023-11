Carlos Cacho afirma que hotel donde se casará Deyvis Orosco y Casandra no es canje: “Cuesta 1000 soles la hora”. | América Hoy.

El próximo matrimonio de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid ha dado de qué hablar. La pareja decidió ponerle fecha a este importante acontecimiento luego de haber estado comprometidos durante al menos dos años.

Te puede interesar: Magaly Medina vuelve a mandar indirecta sobre Deyvis Orosco a Cassandra Sánchez: “Ojalá la vida te haga abrir los ojos”

Como se recuerda, Magaly Medina ha cuestionado duramente a la pareja, pero especialmente al cumbiambero, quien le pidió la mano a la mamá de su hijo hasta en dos oportunidades. Asimismo, el equipo de la ‘Urraca’ siguió en una ocasión al cantante y se dio con la sorpresa de que visitaba un sauna y se quedaba en este lugar hasta por seis horas.

Pese a las críticas y las imágenes, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid siguieron firme en su relación, por lo que ahora se van a consolidar mediante el matrimonio, el cual se realizará el próximo 21 de diciembre en el hotel Belmond de Miraflores.

La lista de regalos del matrimonio de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez. América TV.

Tras darse a conocer la noticia, Magaly Medina fue una de las primeras en salir hablar sobre este hecho, indicando que no le extraña el lugar que la pareja eligió, pues aquí siempre se realizan los eventos del Miss Perú, por lo que tendrían ‘canje’.

Te puede interesar: Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco se casarían en el cumpleaños de su hijo, según Magaly Medina: “Ya era hora”

“No va ser este sábado junto con el cumpleaños del niño... la van hacer el 21 de diciembre en uno de los salones del hotel Belmont, donde Jessica Newton hace sus eventos del Miss Perú, donde hizo el babyshower, el bautizo, o sea, el jugoso canje”, dijo la ‘Urraca’.

Este comentario fue respondido por Carlos Cacho en el programa ‘América Hoy’. El maquillador afirmó que este centro no le ofrecería ningún tipo de beneficio a la pareja, pues al ser un hotel cinco estrellas, no trabajan bajo esa modalidad, por lo que todo saldría de sus bolsillos.

Carlos Cacho mantuvo romance con exchico reality.

Asimismo, el exconductor de televisión afirmó que Deyvis y Cassandra eligieron este lugar porque tiene un significado especial para la familia, y es que en este lugar se casó Jessica Newton con su actual esposo, además aquí realizaron su baby shower y hasta bautizaron a su pequeño.

Te puede interesar: Deyvis Orosco se casa con Cassandra Sánchez y ya están repartiendo los partes: “Yo los vi”, asegura Janet Barboza

“Quiero aclarar que es un hotel cinco estrellas que no da canje. Ahí se casó Jessica, ahí bautizaron a Milan, yo creo que ellos tienen un significado histórico, familiar, con ese lugar, ahí va ser la boda”, dijo Carlos Cacho.

En ese sentido, el maquillador señaló que el hotel Belmond cuenta con dos salones y una terraza que es muy grande, el cual sería alquilado por hora. “Es un salón que sale como 1000 soles la hora... no puede ser tomado con desdén, es un hotel súper caro”, agregó.

Magaly Medina se burló de la lista de regalos

La periodista se encuentra al tanto de la boda Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de la Madrid. Por ello, su producción consiguió la lista de regalos que ellos enviaron a sus invitados, destacando varios electrodomésticos que se usan para una oficina.

“El Bomboncito de la Cumbia y Kase están pidiendo hasta un Ipad, el lápiz para el Ipad, una impresora. Creo que quieren poner su oficina en su casa y quieren que sus invitados le colaboren. A mí me parece falta de glamour total, no piden un florero ni cojines, les faltó pedir escritorio y silla (…) Ha pedido dos colchones, no uno, dos colchones”, dijo entre risas.

Asimismo, Magaly Medina cuestionó a la pareja por no casarse por religioso, solo por civil, ya que ella considera que por este lado también es muy importante, esto debido a que es más difícil conseguir un divorcio.

“Hay que poner todos los huevos en la canasta, de eso se trata la vida, de apechugar, de comprometerse y de ser perseverante. Es como decir ya nos casamos por civil ya cumplimos, porque claro, lo civil puedes deshacerlo cuando ya no te parezca, cuando ya no te convenga, pero lo religioso es más complicado”, añadió.