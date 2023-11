Andrea San Martín habla de la boda de su expareja Deyvis Orosco y de su controversial comentario

Este viernes 24 de noviembre, Andrea San Martín fue invitada al programa ‘América Hoy’, donde participó en un espacio dedicado a la próxima boda de su expareja Deyvis Orosco, con la hija de Jessica Newton, Cassandra Sánchez de Lamadrid. La ojiverde, conocida por no tener pelos en la lengua, no dudó en abordar el tema y compartir lo que pensaba sobre esta unión.

Sin ningún problema, Andrea San Martín señaló que no le perturba hablar de su pasado con Deyvis Orosco, con quien tuvo una relación de más de cuatro años. La modelo dejó en claro que ya había pasado mucho tiempo y este romance había sido superado.

Recordemos que la pareja inició un amorío cuando Andrea San Martín aún no era conocida, mientras que Orosco ya era un cantante que se estaba abriendo paso en el camino.

Sin embargo, una inesperada intervención de Janet Barboza hizo que el ambiente se volviera incómodo. La conductora de TV recordó la vez que Verónica Linares le preguntó en su canal de YouTube sobre las polémicas de Andrea San Martín. En ese momento, el cantante aclaró que él conoció una etapa muy linda de ella.

“No, toda esa polémica es después de que la relación termina, yo conocí una linda chica, cuando comenzamos fue una relación bastante larga y bonita. Bueno, se acabó y ella continuó con su camino. Yo conocí una etapa muy linda de ella”, aclaró Deyvis en aquel entonces.

Deyvis Orosco y lo que piensa de las polémicas de su expareja Andrea San Martín. YouTube: 'La Linares'.

Andrea San Martín y Janet Barboza protagonizan tenso momento

Janet Barboza señaló que con esta entrevista, Deyvis dejó entrever que Andrea era una persona completamente diferente cuando estuvieron juntos. Estas palabras no fueron bien recibidas por la también influencer y ella aclaró lo que había entendido.

“Yo creo que él no quiso decir eso, yo creo que él quiso decir que estaba en una etapa totalmente diferente porque la misma he sido, el mismo locón calato he sido siempre y él lo sabe. Yo que lo conozco, estoy segura de que no quiso decir eso, o al menos así yo lo tomo, porque él sabe que yo siempre he sido la misma persona”, dijo.

Sin embargo, Janet Barboza no estuvo de acuerdo y siguió insistiendo en su versión. Por su parte, la ojiverde se mantuvo en su posición, haciendo que el ambiente se vuelva denso.

¿Andrea San Martín quiere ser invitada a la boda de Deyvis Orosco?

En otro momento de la entrevista, Ethel Pozo planteó la posibilidad de que Andrea fuera invitada a la boda de Deyvis Orosco. La joven no dudó en ser clara y firme.

“Es innecesario, dejemos que vivan su momento”, respondió la influencer y madre de dos hijas. Asimismo, señaló que no cree que la inviten, y ella tampoco se disgustaría por ello, pues ambos están en caminos diferentes, pese a que fue una persona especial en su vida.

“Qué me van a invitar, no somos cercanos, mejor que no me inviten”, respondió la chica reality, quien prefiere mantener una distancia saludable con su expareja.

Andrea San Martín aclara que no es cercana a Deyvis Orosco y no tiene por qué invitarla a su boda. IG

¿Cuándo se casa Deyvis Orosco con Cassandra Sánchez de Lamadrid?

Después de varios rumores sobre un pronto matrimonio entre Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid, el propio cantante se encargó de confirmar la fecha de su unión con la madre de su hijo. La boda será el 21 de diciembre. Así lo indicó el artista a través de un romántico video, el cual fue colgado en sus redes sociales.

“Gracias a todos por sus lindos mensajes y deseos... ¡Sí, nos casamos! Este 21 de diciembre 2023″, escribió el cantante al finalizar su audiovisual, donde expuso fotos de ambos cuando eran niños. El fondo musical que escogió para este material fue el tema de Juan Luis Guerra, ‘Me Enamoro De Ella’.