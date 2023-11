André Carrillo manifestó su impotencia por no poder ayudar a Juan Reynoso en la selección peruana

André Carrillo lamentó no poder respaldar a Juan Reynoso con su rendimiento en el campo de juego (ATV).

El empate de la selección peruana 1-1 con Venezuela en el Estadio Nacional. por la sexta fecha de las Eliminatorias 2026, terminaron por colmar la paciencia de los hinchas ‘blanquirrojos’, quienes no conciben que el equipo se encuentre en el último lugar de la tabla de posiciones con solo dos puntos de 18 posibles, por lo que el sueño de clasificar a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, se torna lejana.

Te puede interesar: Diego Rebagliati realizó ácida comparación entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca: “A futbolistas promedio los está haciendo jugar peor”

El principal señalado es Juan Reynoso, de quien se viene especulando su salida, incluso desde la anterior jornada, en la derrota 2-0 con Bolivia en La Paz. De hecho, en la conferencia de prensa post igualdad con la ‘vinotinto’, todas las preguntas fueron relacionadas a su continuidad, y durante las últimas horas salió a la luz la información de que en la misma Federación Peruana de Fútbol (FPF) se viene trabajando en su salida.

Juan Reynoso fue cuestionado como DT de la selección peruana y saldría ante malos resultados en Eliminatorias 2026. - créditos: Getty Images

Este hecho no solamente tiene preocupado al ‘Cabezón’, sino también a sus futbolistas. Uno de los que salió a respaldarlo fue André Carrillo, quien manifestó que siente impotencia por no rendir en el campo, ni conseguir los resultados que afirmen a su entrenador en su posición:

Te puede interesar: Michael Succar y el tajante comentario sobre permanencia de Juan Reynoso tras derrota de Perú: “Este ciclo está cumplido”

“Eso lo especulan ustedes. Nosotros no tenemos idea. Eso lo manejará la Federación. Estamos contentos con él. No es bonito pasar por una situación como esta. Siendo un técnico peruano, nos duele más no poder ayudarlo. No me siento del todo bien sabiendo que puedo dar más”, declaró.

La ‘Culebra’ también indicó que el grupo se siente acongojado por el momento que están pasando, y que lo más importante para superar este bache será la unión de todos:

Te puede interesar: Paolo Guerrero, visiblemente afligido, dio su postura sobre continuidad de Juan Reynoso tras caída de Perú

“Nos vamos tristes. Queríamos este último partido contra Venezuela sacar los tres puntos. No lo conseguimos y nos vamos tristes por eso. Está difícil, pero tenemos que ir partido a partido. No nos ha ido bien, eso lo sabemos. Tenemos que asumir cuando las cosas no nos van bien y mirar para adelante, A veces el fútbol tiene este tipo de cosas. Puedes entrenar bien, podemos tener todo para triunfar y no salen las cosas dentro del campo. Es una situación complicada para nosotros. Tenemos que estar todos juntos”, comentó.

La selección peruana igualó 1-1 frente a la 'vinotinto' en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas. (Video: Movistar Deportes)

André Carrillo realizó autocrítica por su bajo nivel

André Carrillo fue uno de los futbolistas más cuestionados por el empate de la ‘bicolor’, debido a que, tras su ingreso a los 65 minutos en lugar de Piero Quispe, mostró un muy bajo nivel, sobre todo en el aspecto físico, pues se le vio lento, fuera de ritmo y sin claridad al momento de conducir el balón.

El futbolista del Al-Qadisiya, de la segunda división de Arabia Saudita, aceptó su bajo nivel, realizó una autocrítica y prometió trabajar para volver a ser el de antes:

“Esto es así. Soy consciente que no he tenido buenos partidos. A seguir trabajando en mi club para llegar en óptimas condiciones para los próximos partidos”, añadió.

André Carrillo viene siendo uno de los puntos más bajos en la selección peruana.

Cabe señalar que, en estas seis primeras fechas de clasificatorias, el formado en las canteras de Alianza Lima disputó cinco partidos, siendo titular en tres y arrancando en dos desde el banco de suplentes, y hasta ahora no ha podido marcar goles ni brindar asistencias.

El ‘Chorri’ Palacios lamentó el nivel de André Carrillo

Uno de los que lamentó el descenso de nivel de André Carrillo fue Roberto ‘Chorri’ Palacios, el cual comentó que le encantaba el juego del volante de 32 años, a quien consideraba una de las piezas fundamentales en el juego de la selección peruana:

“Extraño mucho el nivel de Carrillo, que era un jugador importantísimo por la gambeta, por el aguante y por la forma de sacarse a un jugador”, acotó a El Diez.