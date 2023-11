Johanna San Miguel no tuvo show en Barcelona y denuncian a productora que la contrató por no devolver el dinero. | Amor y Fuego.

Johanna San Miguel se ausentó durante varios días de la conducción de ‘Esto es Guerra’ porque tenía programado algunos shows en España. Recordemos que fue la misma conductora la que dio a conocer este hecho, pues al no estar presente en el reality, alguien tenía que reemplazarla.

Te puede interesar: Katia Palma se cansa y le responde con todo a Johanna San Miguel: “¡Qué caradura! Chata, ya deja de hablar de mí”

Fue así que la actriz viajó, con el objetivo de cumplir con las presentaciones que tenía programados; sin embargo, lo que nunca imaginó es que no lograría llegar a la ciudad de Barcelona.

Es por este motivo que las personas que compraron su entrada se quejaron, pero no contra Johanna San Miguel, sino contra la productora encargada de realizar el show, pues según el testimonio de Nancy Pecho, nunca le devolvieron el dinero de las entradas que compró con anticipación.

Johanna San Miguel tuvo shows en España. (Captura de IG)

Ella fue entrevistada por el programa ‘Amor y Fuego’, donde contó el calvario que viene viviendo a raíz de la cancelación de este show. Ella denunció a la productora Vanessa Estrada, quien hasta la fecha no le quiere devolver su dinero por el evento que nunca se llegó a realizar.

Te puede interesar: Nicola Porcella y sus primeras escenas con Coco Máxima en la telenovela mexicana “El amor no tiene receta”

“Hasta el día de hoy, lo único que recibo es que no tiene cuenta bancaria (...) Cada entrada me costó 80 euros, se lo hice a su Bizum personal, fueron 320 euros”, aseguró.

Asimismo, al ser consultada si sabía los motivos de la cancelación del show, la mujer indicó que la productora puso en su página que el vuelo de Johanna San Miguel se había retrasado, por lo que no llegaría a realizar su presentación pactada.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega que Marcelo Tinelli haya despreciado sus besos, y explicó lo que en verdad pasó

Fue en ese momento que procedió a pedir la devolución de las entradas que adquirió, pero no obtuvo una respuesta positiva, ya que primero le dio de opción ir a la presentación de Madrid, pero Nancy Pecho se negó, asegurando que cerrar su negocio durante un día le iba a generar pérdidas.

Johanna San Miguel es conductora de 'Esto es Guerra'. (Captura de IG)

Ante la insistencia, Vanessa Estrada solo le dijo que no le iba a responder los mensajes, pues estaba ocupada con los preparativos del show Madrid, por lo que debía de esperar hasta otro día.

Sin embargo, cuando ella le volvió a pedir la devolución de su dinero, la mujer enfureció y le mandó un audio, en el que le decía que no le iba a devolver nada hasta que no le pida disculpas de manera pública. “Qué parte no ha entendido, hasta que usted no me haga una disculpa pública, yo no le voy a devolver nada, denúncieme”, agregó.

Tras tomar la denuncia ‘Amor y Fuego’ intentó contactarse con la productora para saber su versión de los hechos, pero no obtuvo ninguna respuesta. Solo le mandaron un mensaje vía WhatsApp en el que les indicaban que la devolución de la entrada se iba a realizar a través de una ticketera y esto podía tomar un tiempo.

¿Quién reemplazó a Johanna San Miguel en ‘Esto es Guerra’?

Johanna San Miguel se ausentó durante varios días de ‘Esto es Guerra’ por las presentaciones que tiene programadas en el exterior del Perú. Por este motivo, la producción anunció que sería reemplazada, por otra actriz cómica.

Lo que no pensó la popular ‘Mamá leona’ es que su enemiga televisiva tomaría su lugar. Nos referimos a Katia Palma, ella decidió aceptar la propuesta que le hicieron, esto pese a que no fue del agrado de su excompañera de ‘Yo Soy’.