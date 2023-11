Pareja de Greissy Ortega lanza mensaje desafiante: “El juego aún comienza, termina cuando yo lo diga”

Greissy Ortega transmite en vivo supuesta agresión de Ítalo Villaseca en presencia de sus hijos. (Captura: @greissyortega05)

Greissy Ortega ha vuelto a generar controversia en los medios tras denunciar a su pareja y padre de sus tres hijos, Ítalo Villaseca. A través de sus redes sociales, la colombiana dio a conocer las agresiones recibidas de parte de su compañero y ha publicado un sentido mensaje de perdón para sus hijos.

Hace tres días, la hermana de Milena Zárate realizó su última publicación en su cuenta de Instagram, donde dejaba ver su sentir tras haber denunciado públicamente a su pareja.

“A veces solo necesitamos hablar de lo que nos duele para dejar de cargar con ello. Para que deje de ser una herida que cuelga hasta nuestros pies y nos hace tropezar; quizás es necesario para saber cómo se ve el cielo desde el piso”, fue el mensaje que compartió la colombiana con sus seguidores.

Greissy Ortega difunde pela con Ítalo Villaseca donde rompió su pasaporte y objetos personales

Además, ayer se compartió un video de una transmisión en vivo que hizo Greissy Ortega donde dejaba ver las consecuencias de una fuerte discusión que tuvo con Ítalo Villaseca. En las imágenes, la modelo mostró cómo su pasaporte fue roto, así como otras cosas de su pertenencia.

Mientras Ortega evidenciaba lo sucedido, se pudo ver al propio Ítalo en el video, dándole la espalda y guardando su ropa en una maleta. Aunque no se sabe si Villaseca decidió mudarse, se pudo apreciar que en el cuarto se encontraban sus tres pequeños hijos. Lamentablemente, el bienestar de los menores se ha puesto en peligro al ser testigos de todos estos sucesos.

“Chicos de Instagram, Ítalo acaba de dañar mi pasaporte porque me golpeó. Ahí está, miren como me dañó todas mis cosas delante de mis hijos. Ha roto todas mis cosas, ha roto mi billetera. Me ha dañado todo mi maquillaje, si me pasa algo ya saben quién fue”, fue lo que dijo la hermana de Milena Zárate.

Mensaje desafiante de Ítalo Villaseca en Instagram

Días anteriores, Ortega también había estado denunciado de agresiones físicas de parte de su pareja, anunciado también que se regresaría a Perú con sus tres hijos y que fue el propio Villaseca quien le ha comprado los pasajes.

Sin embargo, el día de hoy, miércoles 22 de noviembre, Ítalo Villaseca publicó una imagen en su cuenta de Instagram con un temeroso comentario: “El juego aún comienza, termina cuando yo lo diga”, fue el mensaje que incluía un ícono de fuerza en los brazos.

Además, en la foto aparecía sin polo, bloqueando una puerta y tomándose foto con su celular. Asimismo, no se pudo ver los comentarios del público, ya que los tiene bloqueados.

Greissy Ortega se disculpa con sus hijos por las dificultades vividas: “Ya brillará el sol”

Por su parte, Greissy Ortega también publicó una historia donde les pedía perdón a sus hijos por todo lo que están viviendo, pero que ella luchará para tenerlos protegidos y que puedan salir adelante.

“Cuando le pedí a Dios que me brindara felicidad, no pensé que merecía tanto y los mandó a ustedes tres. Perdónenme si quizás no estoy al 100%, pero hago de todo para que no lo noten. Les agradezco por no quererse ir de mi lado a pesar de que no tengo mucho que brindarles, solo amor y protección. Los amo más que a mi vida. Ya brillará el sol para nosotros, se los prometo. Los amo mis niños”, colocó Ortega en su Instagram.

Según le contó Ortega a Magaly Medina, las constantes peleas que tiene con Ítalo se deben a que él no supera el pasado de la colombiana. Reveló que en una de sus últimas discusiones, ella se fue a refugiar donde una amiga venezolana, pero él terminó contándole todo lo que pasó entre ella con su hermana Milena Zárate y su excuñado, Edwin Sierra.

“Es un hombre que ha estado conmigo 9 años y nunca ha podido superar mi pasado. Me dice: ‘¿Me has revisado mi billetera?’ Le digo que no… se levantó y me golpeó (…). Gracias a Dios, alcancé a salir y me fui donde una amiga venezolana que no sabía mi pasado, pero él se encargó de decirle. Le dijo a mi amiga que cuidado le robaba a su marido y que mi familia no me quería porque le había robado el marido a mi hermana”, reveló la colombiana.