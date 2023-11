¿Cuál fue el verdadero motivo del retraso de la selección venezolana de fútbol tras empate con Perú?

Ejecutivo se pronunció por la denuncia de secuestro | composición Infobae

Este miércoles 22 de noviembre, el canciller venezolano Yvan Gil hizo una denuncia que alteró las relaciones diplomáticas entre el Perú y su país. A través de Twitter, el funcionario acusó al gobierno de Dina Boluarte de realizar un “secuestro vengativo” tras el empate de las selecciones de fútbol.

“El Gobierno de Perú comete una nueva arbitrariedad contra los venezolanos, al impedir que el avión que trae de regreso a la selección recargue el combustible para emprender el vuelo. […] Exigimos el cese inmediato de las agresiones en contra de nuestra selección y del pueblo venezolano, asumiendo sus obligaciones en el marco del respeto al Derecho Internacional y desechando las prácticas de xenofobia”, escribió.

Venezuela denuncia que Perú impedía que avión que traslada a su selección recargue combustible en el Jorge Chávez (Exitosa)

Horas después, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deportes publicó un comunicado denunciando otro accionar del gobierno peruano. Se trata de las supuestas “agresiones” por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra los jugadores de la selección.

“Resulta a lo menos bochornoso que un evento futbolístico de tanta envergadura, haya sido tomado como campo de batalla para exponer las más bajas pasiones de xenofobia antivenezolana por parte de una autoridad policial del Perú. Sin embargo, esta conducta no resulta sorprendente siendo que el ambiente previo al partido había sido enrarecido por el inaudito anuncio de la Policía Nacional del Perú de realizar controles migratorios a la comunidad venezolana en el marco de una actividad deportiva de previsible participación masiva”, mencionaron.

En ese sentido, advirtieron que evalúan interponer las acciones legales correspondientes y exigieron una “profunda investigación sobre estos inaceptables acontecimientos que violentan flagrantemente los derechos humanos”.

Comunicado emitido por las autoridades venezolanas. | Ministerio del Poder Popular para la Juventus y el Deporte

¿Cuál fue el verdadero motivo del retraso de la selección venezolana de fútbol?

Luego de estas acusaciones, la Cancillería del Perú se pronunció por Twitter y negó que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte haya ordenado retener arbitrariamente a la Selección Venezolana de Fútbol tras el empate con la Selección Peruana en la noche del último martes 21 de noviembre, en el Estadio Nacional.

“La Cancillería lamenta la situación que atraviesa el avión que transporta a la Selección Venezolana de Fútbol e informa que el Gobierno del Perú no ha dispuesto ninguna medida que prohíba el reabastecimiento de combustible de dicha nave”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un X (antes Twitter).

De acuerdo con el comunicado de la Cancillería, la aeronave que transporta al cuadro Vinotinto “viene experimentando restricciones de abastecimiento de índole mercantil privado ajenas a la voluntad del Estado peruano”.

“No obstante, la Cancillería se encuentra realizando gestiones que permitan solucionar a la mayor brevedad posible esta situación”, dio a conocer la cartera que lidera el ministro Javier Gonzáles-Olaechea.

Pronunciamiento de Cancillería

Sobre las acusaciones de agresiones, el Ministerio del Interior descartó “alguna acción policial contra la integridad de los miembros de la selección venezolana o aficionados” e indicó que el accionar de los efectivos “respondió a plan operativo que se puso en ejecución antes, durante y después del partido de fútbol para garantizar la integridad de las personas”.

“El Ministerio del Interior reafirma el compromiso de la Policía Nacional de estar siempre al servicio de las personas, evitando que se expongan a cualquier riesgo en este tipo de eventos de concurrencia masiva de público”, agregaron.

Sobre el secuestro, la empresa administradora del aeropuerto internacional Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP) sostuvo que la demora “ocurrió por motivos netamente administrativos relacionados con el abastecimiento de combustible”.

“Descartamos que, desde la administración del terminal, se hayan generado situaciones relacionadas con controles de seguridad sobre el avión o sus tripulantes. Es importante mencionar que, en el Jorge Chávez, rechazamos todo tipo de discriminación”, mencionó la compañía.

Comunicado de la empresa administradora del aeropuerto internacional Jorge Chávez. | LAP

Perú empató con Venezuela

El último martes 21 de noviembre, los dirigidos por Juan Reynoso no lograron hacerse con la victoria ante la selección de Venezuela. La ‘Blanquirroja’ solo logró un empate y se llevó un punto.

Perú se puso adelante en el marcador a los 17 minutos, con gol de Yoshimar Yotún. Este resultado preliminar lo mantuvo hasta los 53 minutos, cuando Jefferson Savarino atravesó la portería del guardameta nacional Pedro Gallese.

Producto de los malos resultados obtenidos, la Federación Peruana de Fútbol decidió no continuar con los servicios de Juan Reynoso como director técnico de la selección.

Juan Reynoso dio detalles sobre su contrato con la FPF - Créditos: Getty Images

No obstante, según reveló el mismo técnico, su contrato con la FPF es hasta 2025, por lo que se deberá negociar la rescisión, que implicaría una millonaria indemnización a favor del aún entrenador de Perú.

Aunado a ello, Reynoso ha dado a entender que no renunciaría al cargo, postura que dificultaría la culminación del vínculo contractual.

“Yo no soy de decir tengo problemas hoy, la gente está inconforme y decir ‘me voy’. No, porque no es el mensaje que quiero para el ciudadano peruano de a pie. Que tengas un problema en el trabajo y digas ‘cómo la gente me grita, me voy’. Yo no lo veo así. No se lo quiero transmitir a los jugadores, menos a mis hijos. Creo que para mí el tema va, por otro lado”, declaró el ‘Ajedrecista’ a la prensa.