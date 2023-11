¿Qué pasó con Luis Advíncula luego de quedar suspendido del Perú vs Venezuela por Eliminatorias 2026?

Luis Advíncula recibió su segunda tarjeta amarilla en la derrota 2-0 con Bolivia en La Paz (AFP)

Luis Advíncula es la baja más importante que tendrá Perú en su partido contra Venezuela de hoy martes 21 de noviembre en el Estadio Nacional por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. El lateral derecho quedó desafectado de este importante encuentro, pues recibió su segunda tarjeta amarilla durante la derrota 2-0 con Bolivia en La Paz, por lo que, según las reglas de la competición, fue suspendido por una jornada.

Este hecho fue criticado por muchos hinchas peruanos, quienes sospecharon de que se hizo amonestar a propósito, debido a que este miércoles 22 de noviembre, es decir, al día siguiente del duelo con la ‘vinotinto’, Boca Juniors, club al que pertenece, afrontará las semifinales de la Copa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

Dos aspectos que sus detractores utilizaron para argumentar estas acusaciones, fueron que la amarilla que le mostró el árbitro Guillermo Guerrero no fue por una falta, sino por un airado reclamo durante una jugada que no tuvo mayor trascendencia. Además de que retornó a Buenos Aires tan solo un día después de disputado el cotejo.

La amonestación de Luis Advíncula en Perú vs Bolivia que lo suspendió para el duelo ante Venezuela. (Movistar Deportes)

Uno de los más críticos fue el periodista Diego Rebagliati, quien indicó que no le fastidió nada la suspensión, aunque negó que haya realizado este acto adrede para retornar a Argentina:

“No digo que fue corriendo a que le saquen amarilla, pero es como que le chu... un huevo que le saquen amarilla. Me da toda la sensación de que no está en el mismo nivel de compromiso que tenía antes. No entiendo qué reclamaron. Para mí reclamaban la pérdida de tiempo, es lo único que puedo entender”, disparó en el programa D&T.

¿Qué pasó con Luis Advíncula?

Como se podía prever, tras reintegrarse a los entrenamientos de Boca Juniors, Luis Advíncula fue considerado por Mariano Herrón, DT interino tras la salida de Jorge Almirón, para el choque con el ‘pincha’ y todo apunta a que será titular en encuentro que se disputará en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Luis Advíncula entre los convocados de Boca Juniors para el partido con Estudiantes de La Plata (Boca Juniors)

Recordemos que, el ‘Rayo’ se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la hinchada ‘xeneize’, debido a su rendimiento en la Copa Libertadores, competición en la que fue el máximo goleador del equipo con cuatro tantos, uno de ellos en la final contra Fluminense, partido en el que fue uno de los más destacados, pese a la derrota.

Ganar la Copa Argentina es un objetivo trascendental para el club de La Ribera, debido a que, dicho trofeo también brinda un cupo directo a la próxima Libertadores. Esto toma más importancia teniendo en cuenta que actualmente se ubican en la séptima posición de la Tabla Acumulada, y solamente los cinco primeros accederán a la competición más importante de Conmebol. Por ello, utilizarán a todas sus figuras, entre ellas el lateral derecho peruano.

Luis Advíncula recibió muestras de cariño de los hinchas de Boca en la previa del partido vs Estudiantes (Twitter - La 12 Twittera)

¿Quién reemplazará a Luis Advíncula?

Ante la suspensión de Luis Advíncula, se especuló que Juan Reynoso le daría por fin la oportunidad de Oliver Sonne de ser titular por la banda derecha peruana. No obstante, el ‘Cabezón’ volvió a priorizar a Aldo Corzo, quien venía de ser inicialista ante Bolivia en el Hernando Siles. No obstante, esto no significa que el nacido en Dinamarca no tenga oportunidad, ya que integrará la banca de suplentes, tras quedarse afuera de los duelos con la ‘Verde’ y Argentina.

El defensor de Universitario de Deportes viene en un gran momento, pues se proclamó campeón del fútbol peruano, aunque no viene jugando en su posición habitual, debido a que Jorge Fossati lo utiliza como central por derecha en su clásica línea de tres. Cabe señalar que, la ‘Muelita’ tiene amplia experiencia en clasificatorias, pues fue un elemento importante en la era de Ricardo Gareca.