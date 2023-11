Óscar Del Portal pidió continuidad de Juan Reynoso en la selección peruana: lo comparó con mal momento de Ricardo Gareca

El periodista se refirió al futuro del entrenador en la 'bicolor' y lo comparó con lo que vivió Ricardo Gareca. (Video: Fútbol en América)

La selección peruana jugará en condición de local ante Venezuela en un cotejo correspondiente a la jornada 6 de las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. El delicado momento que atraviesa la ‘bicolor’ ha generado que el nombre del técnico Juan Reynoso esté en duda, teniendo a gran parte del país en su contra. En ese sentido, el periodista Óscar Del Portal pidió que el DT continúe en el cargo e hizo una comparación con lo que vivió Ricardo Gareca.

“Hoy no saco a Reynoso, y he sido bien crítico. Si fuese periodista de otro país diría que Venezuela le gana a Perú, pero como soy peruano no voy a decirlo. Respetaría el proceso por la Copa América porque creería que le va a ayudar así como lo hizo con Gareca en su momento”, fueron sus primeras palabras en el programa Fútbol en América.

De la misma manera, aseguró que el certamen de Conmebol puede significar un impulso o también una opción para hacer un cambio en la dirección técnica. “No digo que esto pase, sino que hay una posibilidad. Puede ser la opción de que en la Copa América puedas utilizar a otro nuevo técnico”, acotó.

Ahora, Óscar Del Portal trató de colocarse en el lugar de Juan Reynoso y entendió que quiera aferrarse al puesto por la convicción que tiene en sus ideales. “Si fuera técnico y estoy jugando igual y me va igual, a ver pregúntame si voy a renunciar. Ni a balas. No porque quiera la plata, sino porque confío en mí, en mi capacidad para revertir la situación, y la Copa América me puede dar justamente eso”, mencionó.

El resto de los integrantes del espacio televisivo le consultaron al popular ‘Chato’ qué medida tomaría si fuera dirigente de la Federación Peruana de Fútbol, a lo que respondió lo siguiente: “Jamás estaría en la posición dirigencial, de Lozano, porque no hubiese creado esta situación. Si me va mal en la Copa América, sí renuncio”.

Comparación entre Juan Reynoso y Ricardo Gareca

Si se hace un comparativo en frío entre las seis primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas que lograron Juan Reynoso y Ricardo Gareca en la selección peruana nos daremos cuenta de que los números son similares: un solo punto. Sin embargo, acá radican detalles no menos importantes como una idea de juego marcada con el ‘Tigre’ que llevó a la hinchada a identificarse y engancharse con el equipo.

No obstante, la manera de la que pudo levantar al elenco nacional de su situación en la tabla fue la disputa de la Copa América Centenario, que se llevó a cabo el 2016 en Estados Unidos. En aquella oportunidad y con un plantel conformado por elementos, tanto del extranjero como del medio local entre los que destacaron Edison Flores, Miguel Trauco y Raúl Ruidíaz, el DT ‘gaucho’ guió al equipo hasta los cuartos de final (cayó en la tanda de penales ante Colombia).

A partir de ese entonces, el entrenador argentino fue ganando crédito hasta que pudo conseguir la clasificación al Mundial de Rusia 2018, algo que no ocurría 36 años atrás. Asimismo, alcanzó la final de la Copa América 2019 y armó un plantel que, independientemente de los nombres, compitió de igual a igual con cualquier otro adversario.

¿Juan Reynoso culminará su contrato con la selección peruana?

Una vez que termine esta doble fecha de las Eliminatorias 2026 ante Bolivia y Venezuela, la selección peruana no tendrá partidos hasta el 2024. Cabe la posibilidad de que haya amistosos en el mes de marzo, aunque en junio se realizará la Copa América en Estados Unidos. En esa línea, surge la cuestión de si Juan Reynoso continuará al mando, algo que si bien confirmó en previa rueda de prensa, la última palabra lo tendrá la directiva de la FPF.