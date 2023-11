Nueva modalidad de estafa: delincuentes hackean WhatsApp para pedir dinero a contactos

Pamela logró recuperar su cuenta luego de más de 12 horas de intentar acceder a ella - crédito Tiktok

Una mujer denunció, a través de un video de TikTok, que estafadores hackearon su cuenta de Whatsapp para tener acceso a sus contactos y pedirles dinero como favor.

La usuaria Pamela Álvarez comentó que cuando estaba fuera de su hogar, realizando compras relacionadas con su trabajo, le llegó un mensaje de un supuesto primo. Él le dijo que había pasado un problema de seguridad en un grupo que tenían con otros familiares.

“Me dice prima, escúchame, estoy haciendo otro grupo porque ha habido todo un tema, después te cuento (...) Estoy pidiendo una verificación de whataspp para que me manden todos ustedes el código que les va a llegar y, de esta manera, voy a hacer un chat”, cuenta la agraviada. “En ese momento no estaba pensando al 100% lo que me decían (...). Me sonó lógico”, añadió.

Luego de aceptar la propuesta, le salió en su APP una pantalla donde se mostraba un código de verificación de seis dígitos. Cuando estaba en camino a su trabajo, este supuesto primo insistía en que le dé estos números. “Ya te debió haber llegado, ya estamos todos, pásamelo para incluirte al toque”, le decía.

Los estafadores lograron pedirle dinero a dos contactos de la agraviada - crédito Getty Images

Pamela envió el código y a los 50 segundos, aproximadamente, ya no tenía acceso a su Whatsapp. “Quería entrar y me salía una pantalla de bienvenido, ponga su número, o sea, empieza desde cero”, relató.

Después, se comunicó con su hermana, quien le dijo que alguien había hackeado la cuenta de su pariente. “Empecé a temblar porque no estaba al tanto de qué tanto había abierto en mi teléfono esta persona. (Pensé) de repente tiene acceso a todo mi teléfono, a todos mis datos, a toda mi información”, sostuvo.

Luego decidió anular todas sus tarjetas con el BCP. “Incluso me daba miedo entrar al APP y hacer una llamada de mi propio celular”, contó.

La mujer decidió advertir a sus contactos del hecho a través de Instagram, Tiktok y Facebook. Cuando llegó a su oficina, lamentablemente, los delincuentes ya habían pedido dinero a dos personas, quienes le depositaron el monto por Yape.

La víctima tuvo que anular sus tarjetas bancarias luego de ser víctima de hackeo - crédito Infobae Perú.

¿Cómo recuperó la cuenta?

Los amigos de la víctima ayudaron a reportar la cuenta de Whatsapp; sin embargo, esta ya había sido convertida en una dedicada a empresas.

“No había opción de recuperarla. Me salía, ha habido muchos intentos. El estafador ha tenido total control por 12 horas, desde las 17:39 de la tarde hasta las 5.39 de la mañana. He hecho otra vez el intento de recuperación de cuenta y ahí sí me ha dejado elegir el código de recuperación, (para que) me llegue por SMS al número de mi teléfono”, explicó.

“La cuenta ya la tengo de nuevo en mi celular, ya la recuperé, pero ha habido dos personas afectadas que han hecho un depósito pensando que era yo, me siento muy mal por ellas, obviamente”, agregó.

Recomendaciones para no ser estafado

La mujer comentó que si bien ella sabía todas las recomendaciones para no ser estafado, como no entrar a correos o links sospechosos, no supo reaccionar correctamente en ese instante.

La usuaria advirtió no entrar a links que manden otras personas sin comprobar su identidad - crédito Infobae

“Te agarran en un momento que no estás pensando y cometes estos errores. Tú estás confiando en la persona que te está escribiendo y lo haces”, manifestó.

También aseguró a partir de ahora, si alguna vez llega a pedir dinero a sus contactos, lo hará en personas o a través de un audio o videollamada.

“Somos buenos y confiamos, pero estos estafadores son unos malvados y se aprovechan de toda nuestra buena intención. Ha sido horrible. Ojalá que esto le llegue a las personas que puedan tener más cuidado”, añadió.

La víctima comentó que ya realizó la denuncia en una comisaría. En la sede policial brindó el número de teléfono de la persona que recibió el dinero ilícitamente. Los agentes buscaron su nombre en sus registros, pero no lograron encontrar antecedentes policiales.