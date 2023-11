GOLPERU se suma a las Eliminatorias 2026: pasará importante partido de la fecha 6 en señal por cable

GOLPERU transmitirá importante partido de Eliminatorias 2026. Conoce todos los detalles - Crédito: difusión.

Este martes 21 de noviembre se disputará la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas que brindan seis cupos directos y uno al repechaje para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Como es habitual en cada fecha doble, miles de peruanos miran con interés, no solo los partidos de la selección peruana, sino los de los otros combinados nacionales.

En este proceso clasificatorio, varias cadenas televisivas compraron los derechos para transmitir los diferentes juegos en territorio peruano, por lo que el público tiene la posibilidad de ver los encuentros en distintas plataformas, aunque también causa cierta confusión sobre qué canal se encargará de cada cotejo.

El último canal de TV en sumarse a las emisiones de esta competición fue GOLPERU, canal que hasta la fecha se había encargado exclusivamente de partidos del torneo local y de la Copa Leyendas de Fútbol 7, y que este 2023 fue protagonista de la guerra entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de transmisión de la Liga 1.

Sin embargo, en esta ocasión, GOLPERU dejará su habitual programación, centrada en el fútbol nacional, para encargarse de la transmisión del Paraguay vs Colombia, el cual se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción a las 18:00 horas peruanas.

La última vez que Paraguay y Colombia se enfrentaron fue en un amistoso el año pasado que terminó en victoria 'cafetera' por 2-0 - crédito Carlos Ortega/EFE

¿Por qué GOLPERU transmitirá el Paraguay vs Colombia?

Al conocerse la noticia de que GOLPERU emitirá el duelo entre ‘cafeteros’ y ‘guaraníes’ surge la pregunta de ¿Por qué motivo un canal creado exclusivamente para transmitir el fútbol peruano, se encargará de un duelo de Eliminatorias Sudamericanas?

La respuesta se explica de la siguiente manera: dicho canal nació en 2016 producto de una alianza entre GolTV Latinoamérica y Telefónica Media Networks Latin America, esta última también encargada de la producción de Movistar Deportes, y que compró los derechos de estas clasificatorias.

Si bien Media Networks adquirió estos permisos, principalmente para Movistar Deportes, también puede disponer de otras señales de su propiedad como son Movistar Eventos, Movistar Plus y GOLPERU.

Como en esta sexta fecha casi todos los cotejos se superponen, se hará uso de todas las señales. Tanto el Uruguay vs Bolivia como el Ecuador vs Chile se llevarán a cabo a las 18:30 horas, por lo que irán por Movistar Eventos (514 y 794 HD) y Movistar Eventos 2 (515 y 801 HD) respectivamente. El Argentina vs Chile será a las 19:30 y será pasado por Movistar Plus (6 y 706 HD), mientras que Movistar Deportes (3 y 703 HD) se encargará del Perú vs Venezuela, el cual está programado para las 21:00 , pero también contará con una extensa previa. De esta forma, queda GOLPERU (14 y 714 HD) para el Paraguay vs Colombia de las 18:00.

Programación de canales de Medio Networks que transmitirán la sexta fecha de las Eliminatorias 2026.

¿Cómo llegan Paraguay y Colombia?

Tanto Paraguay como Colombia llegan en un momento positivo. El cuadro local experimentó una gran mejora de la mano de Daniel Garnero, quien reemplazó a Guillermo Barros Schelotto y debutó con una derrota con Argentina, pero luego pudo vencer 1-0 a Bolivia y sacar un empate 0-0 con Chile como visitante. Dichos resultados les sirvieron para colocarse en zona de repechaje con cinco puntos.

Luis Díaz marcó el 2-1 con el que Colombia le remontó a Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias 2026 (TyC Sports).

Por su parte, los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen con la moral a tope tras su histórico triunfo 2-1 sobre Brasil en Barranquilla, además, son la única selección que permanece invicta en estas clasificatorias, producto de dos triunfos y tres empates que los ubican en un cómodo tercer lugar con nueve unidades.

Cabe indicar que, la última vez que se enfrentaron fue en noviembre del año pasado, en un amistoso que terminó con victoria colombiana por 2-0 con tantos de Radamel Falcao y Dávinson Sánchez.