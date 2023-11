Tragedia en aeropuerto Jorge Chávez: Corpac entregó a Fiscalía videos sin audios, denunció abogado de familiares de bomberos fallecidos

Hace siete meses, tres bomberos perdieron la vida en un accidente en el aeropuerto Jorge Chávez, pero aún no se ha aclarado qué ocasionó el accidente. (Composición: Infobae)

Más irregularidades relacionadas a la muerte de los bomberos en el aeropuerto Jorge Chávez se vienen revelando. Jimmy Sotomayor, abogado de los familiares de las víctimas, afirmó que el video difundido por el medio digital Sudaca revela que los controladores aéreos fueron los responsables del fallecimiento de los hombres de rojo.

En esa línea, se refirió al comunicado que la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) difundió este sábado 18 de noviembre, en la que señalan que las imágenes reveladas fueron editadas y sacadas de contexto.

Al respecto, el representante legal aseguró que la entidad estatal pretende evadir su responsabilidad. También los invitó a que indiquen qué parte del contenido ha sido editado de forma malintencionada.

“Estas imágenes, la voz que se escucha, el audio, ¿corresponde o no a ellos? Claramente, sí”, aseguró en RPP Noticias.

Al contrario de lo que Corpac mencionó, el abogado Jimmy Sotomayor señaló que los representantes de esta entidad entregaron un video editado al Ministerio Público.

Contó que dieron a las autoridades a cargo de la investigación fiscal un video que carecía de audio, por lo que se habría pretendido ocultar la razón por la que los bomberos fallecieron en noviembre de 2022.

“Lo que ellos dicen en su comunicado es que dieron todos los videos a la CIAA (Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación). No, señores de Corpac, esto es una investigación penal, acá se investigan delitos, a nosotros no nos interesa lo que le entreguen a la CIAA, nos importa lo que le entreguen a la Fiscalía y a la Fiscalía no le han entregado este video con audio, en todo momento se han negado”, denunció.

El abogado añadió que el delito por el que se acusa a Corpac cambiará de homicidio culposo agravado a homicidio doloso. A estos dos tipos de crímenes se les denunciará por encubrimiento real y encubrimiento personal.

De esta forma, se espera que la justicia otorgue prisión efectiva por un periodo que supere los cuatro años.

Cabe resaltar que Lima Airport Partners informó que había notificado a los empleados de Corpac sobre la simulación que se llevaría a cabo en la pista de aterrizaje, en noviembre de 2022. Comunicaron que los controladores aéreos debían autorizar a los bomberos cuando no hubiera programado ningún despegue.

Cronología del caso de los tres bomberos fallecidos luego del 18 de noviembre 2022, cuando un avión de LAP colisionó contra un camión de los hombres de rojo | Foto composición: Infobae Perú.

Sin embargo, esta autorización no se produjo, como se evidencia en el video divulgado. En la grabación, se escucha una conversación entre los controladores (personal encargado de alertar a los pilotos y bomberos), en la que Reynaldo Bravo no responde a la supervisora de torre cuando le pregunta si informó a los bomberos que podían realizar el simulacro dentro o fuera de la pista de aterrizaje.

Ante la insistencia de su superiora, él niega haber comunicado a los bomberos que podían llevar a cabo el ejercicio en la pista o fuera de ella. Pero su colega Marcelo Rodríguez lo contradice y especifica que a él sí le informaron que los bomberos debían ingresar a la pista de aterrizaje.

En esa línea, el abogado Sotomayor afirmó que estos trabajadores también se encuentran involucrados en el caso de forma directa.

“Lo que nosotros vamos a postular es que primero se formalice la investigación y luego se incorpore a la investigación a Corpac como persona jurídica, como tercero civil responsable y también como una persona jurídica susceptible de cometer delitos”, indicó.