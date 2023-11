Oliver Sonne y congresistas en la mira de peligrosos extorsionadores: “Vamos a descuartizar a tu familia”

Oliver Sonne y congresistas en la mira de la extorsión

La inseguridad ciudadana en el Perú está cruzando límites nunca antes vistos. Una organización criminal extranjera, dedicada a la extorsión, tenía en la mira al futbolista Oliver Sonne, quien ha sido convocado para los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias 2026, y a las congresistas de la república, Patricia Juárez y Vivian Olivos. Sus amenazas por chats de WhatsApp y audios eran realmente aterradores. Su objetivo: conseguir a como dé lugar el dinero de su víctima.

Domingo al Día reveló que el deportista danés-peruano estaba en la lista de estos delincuentes altamente peligrosos y expuso las denuncias de las parlamentarias de Fuerza Popular, quienes se vieron obligadas a redoblar su seguridad y la de sus familias por miedo a que atentaran contra sus vidas.

Tras una paciente investigación, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) accedieron a conversaciones de WhatsApp de integrantes de este grupo criminal en el que se coordina una posible extorsión al deportista Oliver Sonne. Los delincuentes manejaban la información completa de este y tenían consigo su ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Según la Policía peruana, Lagartos del terror sería una organización criminal internacional dedicada a las extorsiones en nuestro país y otras partes de la región sudamericana. (Composición: Infobae Perú)

De acuerdo a las autoridades policiales, la organización detrás llevaría el nombre de ‘Los lagartos del terror’, de origen chileno, que se dedicaba a captar -algunas veces con engaños- a jóvenes y menores de edad para darles instrucciones de enviar los mensajes a los celulares personales de las pontenciales víctimas a cambio de dinero, para que los verdaderos extorsionadores no sean descubiertos.

El coronel PNP José Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, explicó que los delincuentes enviaban un link a los jóvenes y se abría una página en la que había un grupo de WhatsApp autodenominado ‘Lagartos of terror’.

“Un menor de edad es el que entra a este enlace y se le abre este grupo de WhastApp y, al ingresar ahí, se dio con la sorpresa que había un manual y requisitos e instrucciones que recibía él para poder ser integrante de integrante de esta red criminal”, dijo Carpio al dominical.

Varios casos de extorsión se orquestan desde los penales. (Foto: Andina)

“Si no llegamos a una solución, dalo por hecho que esta dinamita lo vamos a meter a tu casa”, dice uno de los extorsionadores, quien lleva una máscara de Chucky para cubrir su identidad, en un video enviado a la legisladora Vivian Olivos.

“Aparentemente era una banda venezolana, de personas que querían atentar contra mi vida. Me mandaron el video de las balas. Me pedían 10 mil soles. Causa temor y me tocó a mí que soy una autoridad”, contó Olivos.

La Policía ya informó que los integrantes de la banda no son procedentes de Venezuela. Varios de ellos serían de Chile y trabajarían en coordinación con delincuentes peruanos.

Vivian Olivos, congresista de Fuerza Popular. | Foto: Congreso

La congresista Patricia Juárez también detalló los escalofriantes mensajes que le llegaban a su número personal. “Encontré mensajes extorsivos, respecto a solicitar dinero a cambio de la seguridad de mi familia. Me pedían que dé 5 mil dólares y en otro mensaje exigían que dé una cantidad por cada uno de los miembros de mi familia”, detalló.

En uno de los audios enviados a Juárez, el extorsionador señala: “Le ofrezco nuestra seguridad a cambio que usted no dé 5 mil soles por cabeza de sus familiares. No atentaremos contra su dirección, ni nada, al menos que usted pague por cada uno de sus familiares”.