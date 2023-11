Luis Urruti: la alegría por el título con Universitario, el ‘Matutazo’ y el estudio de ofertas con los ‘cremas’ como prioridad

Luis Urruti llegó a Universitario procedente de River Plate (U). - Crédito: Liga Profesional de Fútbol.

Luis Urruti ha logrado trascender en Universitario de Deportes. Después de varias temporadas en el plantel principal, ha podido gritar por primera vez campeón en Perú y lo hizo con el club que apostó por él desde Uruguay. El hincha ‘crema’ jamás olvidará la entrega de ‘Tito’, quien aún se mantiene emocionado por la consecución del título 2023.

“Muchas gracias a ustedes por bancarme en estos momentos. Estoy contento de haber logrado este título que tanto soñé desde el primer momento que vine en 2020 y por suerte ese sueño se hizo realidad. Estoy feliz de haber podido campeonar y haber logrado la tan deseada 27, que toda la gente estaba desesperada”, dijo en una entrevista al programa ‘De las Gradas a la Cancha’ de YouTube.

De larga distancia, el delantero de los 'cremas' puso el 1-0 en el Monumental. (Video: GOLPERU)

En ese sentido, reconoció que “fue hermoso, fue algo único ver cómo toda la gente, la hinchada de ellos calladitos, no lo podían creer. La verdad que ellos estaban muy confiados de que nos iban a ganar, pero nosotros en los dos partidos fuimos superiores y pudimos lograr este ‘Matutazo’”.

Echando vista atrás, rememoró todo lo que Universitario tuvo que remar para lograr la gloria en el 2023. “Fue un camino largo y difícil. Me acuerdo de la final que perdimos en el 2020 y justo con pandemia. Yo siempre digo de que si hubiese sido con público al final lo ganábamos, pero no fue así. Una lástima y me quedó esa espina. Aparte venía del 2019 de haber perdido también con River con Jorge de técnico. La tercera es la vencida y se me dio con la ‘U’ en un clásico”, subrayó.

“Me acuerdo de la lesión que tuve el año pasado, que venía de un nivel notable, la verdad. Bueno tuve la desgracia de lesionarme. Puedes preguntarle a cualquier jugador si no es una de las peores lesiones. Fue larga y dura de sobrellevarla. El apoyo de mi mujer y mi hijo fue lo que me hizo salir adelante”, añadió.

Luis Urruti es uno de los jugadores más importantes de Universitario en cuanto a números el 2023. - crédito Liga 1

El balance de la temporada ganadora

‘Tito’ anduvo postergado de los gramados por un buen tiempo a raíz de una rotura de ligamentos en la rodilla. A su regreso, ya a inicios del 2023, pudo reconectarse con la afición gracias a una anotación en la ‘Noche Crema’ contra la UCV. “Fue un momento muy especial para mi. Imagínate de estar tantos meses sin jugar y sinceramente no sabía que lo iba a pasar conmigo. Se me cruzaron todos los momentos malos y negativos a la cabeza y cuando hice ese gol exploté de la felicidad y se me cayeron las lágrimas”, admitió.

Afirmó, asimismo, que “fue un año bueno. Obvio que hubo muchos partidos que tuve para dar más. Siempre digo y siempre me recalco en que critican a Messi cuando me acuerdo que en el París era silbado por toda la hinchada. Imagínate que queda para nosotros”.

Y destacó: “Así que obvio, las críticas siempre van a estar. Tuve partidos malos, pero era muy autocrítico y sabía que podía pasar. Feliz de anotar 11 goles. Me acuerdo que cuando arranca el campeonato, le dije a mi señora: ‘Te prometo 10 goles este semestre’. Hice 11, así que estoy de feliz de ayudado al equipo, eso es lo que más me llevo”.

Universitario enfrentó a Cantolao en su debut en el Torneo Apertura de la Liga 1

El futuro de Urruti: ¿se queda en Universitario?

Al respecto, el extremo uruguayo confirmó que se encuentra analizando propuestas, pero espera mantenerse en Ate. De lo contrario deberá decidirse por otro proyecto por el bienestar de su familia. “Estoy esperando. Me han llegado, sinceramente, del medio local varias ofertas. Bueno también las estoy estudiando. Como lo dije y le dije a mi representante, la prioridad la tenía la ‘U’”, sostuvo.

“Pero sinceramente tengo que mirar por el futuro de mi familia. También tengo un par de ofertas del exterior, que sí son muy buenas económicamente, pero estaba medio lejos. Tengo que poner todo en la balanza”, concluyó.