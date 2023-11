La admiración de Jorge Fossati por dos pilares de Universitario en este 2023: “Tienen el estilo y la garra del club”

Jorge Fossati entró a la historia de Universitario de Deportes con la consecución del título 27. - Crédito: GEC

Jorge Fossati es el orfebre de la obra maestra de Universitario de Deportes. Esa obra que representó una alegría incalculable para todos los simpatizantes: la anhelada estrella 27. Sin embargo, el veterano estratega uruguayo no hubiera logrado el éxito sin la presencia de dos efectivos extranjeros que se ganaron su total admiración.

En una entrevista con El Comercio, Fossati se rindió ante las capacidades de Rodrigo Ureña y Horacio Calcaterra, deportistas determinantes a lo largo de la temporada 2023 que aportaron sobremanera en el actual título nacional. Desde su perspectiva, uno cautiva y el otro incentiva.

Jorge Fossati celebra los goles de Universitario mirando hacia la tribuna, debido a que su esposa se encuentra en esa zona del estadio - Créditos: Universitario.

“Las características de Rodrigo enamoran. Son bien del estilo del club, de la tradición, de la historia de Universitario, que está emparentado con la garra. Yo diría más que, con los huevos, con la garra”, reconoció el estratega, quien agregó: “Para mí poner huevo es que piense cuando se tiene la pelota. Porque el que juega corriendo y corriendo, ¿eso es meter huevo? Y meto y tiro patada para donde sea y no pienso nada, ¿eso es? El que pone huevos, para mí, es el que tiene la cabeza fría además de poner el esfuerzo. Yo lo amo”.

En esa línea, expresó que Horacio Calcaterra representa todo lo que a él le gusta. “Tú lo ves y por ahí dices: este es frío. ¿Cómo va a ser frío alguien que entra, se para en Matute y hace ese gol en una final? Ese tiene más huevos que nadie”, apostilló.

Tremenda definición del mediocampista en el estadio Matute. (Video: Liga 1 Max)

El consejo para Piero Quispe, la revelación en Perú

No es ningún secreto que el joven mediocentro nacional está en boca de todos por lo hecho con la ‘U’ desde el año pasado. Actualmente es el activo más valioso de la institución y uno de los integrantes del reclamado recambio generacional en la selección peruana camino a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. Debido a todo ello se especula que en el momento menos pensado partirá al exterior.

Para Fossati, “Piero es un pibe extraordinario, una persona bárbara que quiero mucho y bueno, si es para bien de él. Pero también, como es joven, ojalá lo pueda seguir disfrutando el hincha de la ‘U’”. “No lo veo a él ni desesperado ni mucho menos por irse a jugar al exterior, solo lo veo feliz de estar en Universitario y sin ninguna prisa de irse”, agregó.

Asimismo, afirmó desde su perspectiva que Quispe no fue el mejor futbolista del año: “No lo digo de Piero ni de nadie. Porque siempre es injusto con sus compañeros. Miren el rendimiento defensivo de Universitario, por ejemplo. No sé si no terminamos al final como el menos vencido de la temporada. Eso fue un trabajo de todo el equipo. Pero, específicamente de los que juegan atrás; entonces no, no podría poner a uno por encima del otro”.

Piero Quispe se coronó campeón nacional con Universitario - Créditos: Universitario

Propósitos y contrataciones para el Centenario

El 2024 será un año especial para Universitario, pues cumple 100 años de vida institucional. De momento, la directiva se está enfocando en los refuerzos para defender el título conseguido ante Alianza Lima. Uno de los nombres que sobrevuela Ate es el de Raúl Ruidíaz, aunque no es una prioridad para Fossati, mas si un gusto personal.

“No lo hemos manejado por ahora. Primero hay que saber cómo está y qué quiere. Qué quiere, digo, él con su presente y su futuro. Entonces, en el caso que vos me estás planteando, me gustaría. Y también charlar con el jugador, una vez que estén dadas esas posibilidades que sean reales, antes de que cierren y sentirlo cómo está”, dijo.

En relación a los objetivos fue claro que no descuidarán ningún frente; es decir, lucharán por el bicampeonato y por hacer una gran Conmebol Libertadores 2023: “Son posibles las dos. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance, la meta normal de un club grande es la de ser campeón. Eso sí lo prometo. Y bueno, paralelamente, pelear para tener una muy buena presentación a nivel internacional”.