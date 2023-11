Camila Escribens clasifica al top 20 del Miss Universo: así fue su presentación

¡Se une al top 20! Camila Escribens se estuvo preparando durante varios meses para participar en el Miss Universo 2023. Tras haber destacado en la etapa preliminar, la modelo fue elegida para ingresar a la semifinal del concurso de belleza.

Te puede interesar: Camila Escribens revela quiénes son sus referentes peruanas para ganar el Miss Universo 2023: “Las admiro”

La representante peruana no pudo evitar mostrarse emocionada al saber que había pasado a la siguiente ronda, pues ella en diferentes ocasiones ha dicho que uno de sus sueños siempre fue dejar el nombre del Perú en alto, por lo que postuló al certamen hasta en tres ocasiones.

Asimismo, en una pequeña entrevista que le realizaron para el Miss Universo, ella confesó que era una destacada deportista, pero lamentablemente tuvo que dejar estas actividades porque le detectaron varias malformaciones, lo que ocasionó que decida cambiar de rumbo.

Presentación de Camila Escribens en la gala final del Miss Unvierso 2023.

Pese a la mala noticia, Camila Escribens no se rindió e inició una carrera como modelo, del cual se siente orgullosa, y es que gracias a su participación en el Miss Perú, donde ganó la corona, ella ahora pertenece a una organización que se dedica a construir campos de juegos para niños.

Te puede interesar: ¿Cómo votar por Camila Escribens en el Miss Universo 2023 y cuánto cuesta? Conoce los precios

“Siempre ha sido un sueño representar a mi país en las olimpiadas, pero debido a mis problemas médicos, esto no se hizo realidad. A una temprana edad me descubrieron tres malformaciones y tuvo que dejar mi sueño; sin embargo, eso no significa que no puedas cumplir otros sueños. Ahora estoy aquí sana con mi organización que se dedica a preparar campos de juegos para niños”, comentó.

Tras darse a conocer una pequeña reseña de la modelo peruana, ella apareció frente a cámaras, mostrándose bastante emocionada por haber logrado pasar a la semifinal del Miss Universo, en el que tentará traer la corona a casa, al mismo estilo de Luciana Fuster, quien ganó el Miss Grand Internacional.

Camila Escribens pasó al top 20 del Miss Universo 2023. (Foto: Captura de Telemundo)

¿En qué se inspiró el traje típico de Camila Escribens?

Durante la etapa preliminar del Miss Universo 2023, se llevó a cabo el desfile de trajes típicos de sus países de origen. Entre ellas, destacó Camila Escribens, quien utilizó un atuendo que representó a la zona costera del país.

Te puede interesar: Natalie Vértiz muestra su preocupación por Camila Escribens previo al Miss Universo: “La veo un poco tímida”

El reconocido diseñador Beto Pinedo fue el encargado de realizar este atuendo, el cual fue aplaudido por los asistentes, además de ser halagado por los usuarios peruanos, pues consideraron que este traje fue imponente.

El traje típico de Camila Escribens está inspirado en el Tumi (cuchillo usado por las culturas andinas precolombinas en las ceremonias religiosas) y tuvo una pieza gigante que se abrió para revelar el resto de su atuendo.

Miss Perú Camila Escribens participa en la competencia de traje nacional en Miss Universo en San Salvador, el jueves 16 de noviembre de 2023. (Foto AP/Moises Castillo)

¿Cuánto dinero ganará la candidata que se corone Miss Universo?

El Miss Universo es el concurso de belleza más importante a nivel internacional. Por este motivo, la ganadora recibe una importante suma de dinero, el cual es pagado a lo largo de su reinado. Según la información que se ha brindado, la suma que se le entregaría a la ganadora sería unos 250 mil dólares.

Además, la reina tiene varias propuestas comerciales para trabajar con marcas y también se hace de la corona Mouawad, una joya valuada en aproximadamente 5 millones de dólares.