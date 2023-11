Productor musical desmiente a Leslie Shaw y niega coautoría en temas de rock: “Fueron escritas únicamente por mí”

Francisco Murias desmiente a Leslie Shaw. (Foto: Captura de IG)

Leslie Shaw se ganó un nuevo enemigo. Desde que regresó al Perú para promocionar sus más recientes canciones, la popular ‘Colorada’ viene recibiendo duras críticas de otros artistas peruanos. Y es que la intérprete de ‘La Faldita’ se ha dedicado a atacar a sus colegas, asegurando que ninguno de ellos estaba a su nivel.

Asimismo, en una entrevista con el podcast de Carlos Orozco, la rubia dio a conocer que no ha podido cobrar las regalías de sus canciones de rock, pese a que ella misma financió sus primeros discos, videoclips y demás gastos con el dinero que ganaba como modelo.

“Ahora me dicen que soy acomodada, pero yo no vengo de una familia con mucho dinero, me he ganado todo esto sola. Y en esa época no había canjes ni nada. A los 16 años yo grabé mis canciones de rock, ¿tú crees que yo recibo regalías? Nada. Yo recién me enteré hace poquito. En esa época no era socia de nada”, manifestó.

Leslie Shaw asegura sentirse satisfecha del éxito de sus canciones y carrera musical. | Infobae Perú/Richard Gomero

Productor musical rechaza haber colaborado como compositor de Leslie Shaw

Francisco Murias al escuchar las declaraciones de Leslie Shaw, decidió salir al frente para aclararle a la rubia que las primeras canciones que ella grabó fueron de su autoría, pues ella no colaboró en la composición de estos temas, como dijo que había sido.

“Las obras musicales que se crearon para trabajar el proyecto rock - Leslie Shaw, fueron escritas y compuestas únicamente por mi persona, excepto el track “Don”, canción de autoría y composición de Toño Jauregui”, escribió bastante molesto.

En ese sentido, Francisco Murias rechazó tajantemente las acusaciones que Leslie Shaw hizo en su contra, señalando que su trayectoria ha sido impecable hasta el momento, incluso mostró una carta de Apdayc, quienes le mostraron su respaldo a su carrera como compositor.

“Jamás durante toda mi trayectoria artística me he visto envuelto en este tipo de problemas, es por eso que me veo en la obligación de rechazar enfáticamente la acusación que se ejerce sobre mí, ya que tengo una trayectoria limpia desarrollando a artistas y aportando música a mi país. Debo desmentir también que en ningún momento se ha comunicado conmigo algún abogado, ni por teléfono, mail o cartas notariales”, señaló.

Francisco Murias publica comunicado.

Artistas peruanos respaldan a productor peruano

Ezio Oliva fue uno de los primeros en respaldar a Francisco Murias, indicando que ellos llevaban varios años trabajando juntos, indicando que la relación laboral que tienen es de absoluto respeto y seriedad, por lo que esperaba que pudieran resolver esta situación.

“Tengo años trabajando contigo y mi única experiencia es de absoluto respeto y seriedad por tu parte. Espero puedan resolver esta situación de la mejor manera”, indicó.

Otro que se pronunció fue Arturo Pomar, el ex Arena Hash. Él señaló que en una ocasión entrevistó a Leslie Shaw en Miami y que, aunque le pareció una chica bastante resuelta, le pareció que tenía varias carencias en el tino ético profesional, pues le dijo que ella decidió empezar a grabar música urbana porque se dio cuenta que era más comercial.

Asimismo, precisó que la rubia piensa que tiene su vida resuelta en Miami, algo que a él no le consta, por lo que cada vez que va a Perú dice cualquier cosa que se le ocurra, sin pensar en que su imagen se puede ver manchado en su propio país natal.

“Yo la entreviste en mi programa aca en Miami. Me pareció una chica resuelta, pero con un par de carencias a la hora del tino ético profesional (como decir en plena entrevista: ‘Yo hacia rock y pop, pero como el regguetón da más plata, me puse a hacer regguetón’). Yo creo que Leslie se considera una cantante firmada, representada y activa en Miami (cosa que a mi no me consta), entonces parece que ella piensa...’Yo doy la hora en Miami y ya no ‘vivo’ de Perú, por lo que puedo decir lo que se me ocurra en cualquier lugar’”, señaló.