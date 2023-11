Natalie Vértiz muestra su preocupación por Camila Escribens previo al Miss Universo: “La veo un poco tímida”. | América TV.

Camila Escribens representará al Perú en la nueva edición del Miss Universo 2023. El certamen de belleza se llevará a cabo en El Salvador, lo que ha generado gran expectativa en el público peruano, pues muchos desean ver a la modelo llevarse la corona, así como lo logró Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional.

Aunque el evento principal se realizará este sábado 18 de noviembre, la etapa preliminar ya se llevó a cabo los días 15 y 16 de noviembre, donde la engreída de Jessica Newton se lució en traje de baño, vestido de gala y traje típico.

Por este motivo, muchos ya pudieron ver su primera presentación en el Miss Universo, lo que ocasionó que algunos personajes opinen al respecto, como fue el caso de Natalie Vértiz, quien no dudó en dar a conocer su primera impresión, señalando que vio a Camila Escribens muy tímida.

Camila Escribens en el ‘Miss Universo 2023′: los elogios a su imponente traje típico en el certamen de belleza. Instagram.

“A mí me sorprende un poquito y la veo un poco tímida, la vi más suelta cuando ganó el Miss Perú Camila”, manifestó la conductora de ‘Estás en Todas’ en un primer momento.

Pese a que no tuvo una buena impresión de la presentación que realizó en la etapa preliminar, la exmodelo no dudó en darle su apoyo a la actual Miss Perú, deseándole que en su presentación de esta noche mejore notablemente.

“De repente ahora nos sorprende en la final, igual nosotros vamos a apoyarla hasta el final”, fue el último comentario que dejó la esposa de Yaco Eskenazi, antes de pasar a otro tema relacionado con el Miss Universo.

Natalie Vértiz en la alfombra roja de los Premios Billboard Latin Music 2023. Instagram/@apoyoperureinas

¿Quién es Camila Escribens y qué estudió?

Camila Escribens nació en 1998 y en la actualidad tiene 25 años. La modelo creció en California, Estados Unidos, y uno de sus sueños más grandes fue convertirse en Miss Perú. Pese a no vivir en nuestro país, desde que era joven participaba en diferentes concursos de belleza con el único objetivo de ser una reconocida modelo.

Pese a su carrera de modelo, ella también estudió, según se sabe, llevó la carrera de Negocios Internacionales en una universidad en Estados Unidos. En el Perú, ella tiene a una tía que es conocida en la televisión peruana por ser una conductora de espectáculos, nos referimos a Rebeca Escribens.

“Efectivamente, es mi sobrina, no he tenido la oportunidad de conocerla, ella se ha criado en los Estados Unidos. Ella es nieta del hermano de mi papá, de mi tío Walter. Su padre es primo hermano mío. No nos conocimos porque se ha criado en otro país”, comentó.

Miss Universo 2023 con Camila Escribens, sigue el minuto a minuto desde El Salavador

¿Cuánto dinero ganará la candidata que se corone Miss Universo?

El Miss Universo es el concurso de belleza más importante a nivel internacional. Por este motivo, la ganadora recibe una importante suma de dinero, el cual es pagado a lo largo de su reinado. De acuerdo a la información que se ha brindado, la suma sería unos 250 mil dólares.

Además, la reina tiene varias propuestas comerciales para trabajar con marcas y también se hace de la corona Mouawad, una joya valuada en aproximadamente 5 millones de dólares.