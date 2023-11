¿Camila Escribens podrá superar a Luciana Fuster en el ‘Miss Universo 2023′?: Esto es lo que dicen los expertos en concursos de belleza

Comparan a Camila Escribens con Luciana Fuster en el ‘Miss Universo 2023′: “Todos esperan que supere a la Miss Grand Internacional”. YouTube: Missolatino.

Faltan pocas horas para que inicie la gala final del ‘Miss Universo 2023′, donde Camila Escribens, nuestra ‘Miss Perú‘ viene participando y dando lucha para imponerse ante las 80 candidatas que representan diferentes países y naciones del mundo.

La 72° edición del certamen de belleza se realizará este sábado 18 de noviembre en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda, en San Salvador, El Salvador.

Luego de la etapa preliminar del MU, la participación de Camila Escribens ha generado opiniones divididas. Algunos expertos la han ubicado en su Top 20 de sus candidatas preferidas, pero otros no, indicando que le falta fuerza y vitalidad.

Además, hay mucha expectativa con respecto a su desempeño porque la comparan con Luciana Fuster quien se coronó como ‘Miss Grand Internacional 2023′. La modelo peruana se impuso a más de 60 de candidatas del todo el planeta y gracias a su carisma, personalidad y talento se quedó con el título tailandés.

Missolatino, experto en el tema, usó sus redes sociales para hacer su lista de las mejores candidatas en la pasarela de vestido de noche, ropa de baño y traje típico.

Con respecto a Camila Escribens y su vestido de gala, señaló que estaba haciendo un buen papel porque muchos esperan que supere a Luciana Fuster y las comparaciones son frecuentes.

“Perú está jugando al papel del no caer en lo mismo y obviamente todo el mundo está esperando a una Perú que supere en demasía y que no fuera como la ‘Miss Grand’ que fue a la ‘Miss Grand International’”, resaltó.

Comparan a Camila Escribens con Luciana Fuster en el ‘Miss Universo 2023′. Instagram

Apreciaciones del desfile en vestido de noche de Camila Escribens

Por otro lado, Missolatino comentó que su traje de noche es un diseño espectacular que la hizo resaltar entre las candidatas que lucieron vestidos en tonos amarillos. Como se sabe, el diseño es del peruano José Zafra que siempre trabaja con las reinas de belleza peruana.

“El vestido le dio una silueta espectacular, me gusto el vestido porque es un diseño diferente”, dijo. Sin embargo, señaló que no estuvo de acuerdo con el peinado que usó porque cubría los detalles de las hombreras y de la gargantilla del modelo.

“Ese tipo de look me parece aburrido, porque me parece quinceañero, me hubiera gustado un look super boom como ella ha mostrado antes... El cabello tampoco porque no permitía ver el vestido por completo”, puntualizó.

Indicó que Camila no arriesgó en la pasarela porque todo el mundo sabe que ella también estuvo en el ‘Miss Grand’ y esperan que haga una gran diferencia en sus performances.

Como se recuerda, la sobrina de Rebeca Escribens representó al Perú en el ‘Miss Grand International 2019′. “Ella necesitaba estar más serena, elegante porque el Miss Universo es más elegancia y serenidad... hubo varias que se equivocaron de certamen”, resaltó.

Desfile en traje de gala de Camila Escribens, representante de Perú en el Miss Universo 2023. YouTube

Por su lado, Yansy Solis, especialista en concursos de belleza, comentó que Camila Escribens fue la candidata con el mejor vestido en tono amarillo, no obstante, indicó que le faltó fuerza en su desfile.

“Me hubiera gustado que tenga un poco más de fuerza, estaba un poco tranquila, no sé si le dijeron que no hagan mucho show o sea llamativa. El vestido me gustó mucho por lo diferente. Le hubiera hecho el cabello hacia atrás para que pueda mostrar las hombreras. Dentro de los amarillos fue el mejor”.

Camila Escribens desfiló en vestido de gala. Miss Universo

¿Qué es lo que califica el jurado en los desfiles del ‘Miss Universo’?

Jessica Newton, presidenta de la organización del ‘Miss Perú’ comentó que los lineamientos en la etapa Preliminar del ‘Miss Universo 2023′ son muy distintas de acuerdo a los desfiles que realizan las candidatas, al menos este año.

La exreina de belleza señaló que para el desfile de traje de baño y vestido de noche, los jurados pidieron elegancia y pasarela sin tanto show. Sin embargo, para el caso del costume national pidieron que sea más libre donde la candidata muestre su vestuario de la mejor manera.

“En el desfile de traje típico hicieron una pasarela fuera de los lineamientos que les dieron para la preliminar, donde le dijeron que tenía que ser una pasarela muy sobrina, sin vueltas, La verdad que ayer (jueves) fue una Camilia como estamos acostumbrados a verla, fue una pasarela libre, con el traje precioso hecho por Beto Pinedo”, declaró para el diario Trome.

¿A qué hora es el ‘Miss Universo 2023′ y dónde poder verlo?

La gala final del ‘Miss Universo 2023′ realizará a partir de las 8:00 p.m (hora peruana) y será trasmitido por la señal de la cadena Telemundo Univisión, ya que cuenta con los derechos de transmisión del concurso de belleza.

Pero, si quieres seguir el certamen de manera online, podrás hacer a través de Live Bash y no se descarta que la cuenta de YouTube del ‘Miss Universe’ lo transmita en vivo de forma gratuita como lo hizo en la Competencia Preliminar.

Además, en Infobae Perú tendrás toda la información minuto a minuto de la participación de Camila Escribens en este importante certamen de belleza mundial.