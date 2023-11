Magaly Medina expone las diferencias entre Brunella y Christian Domínguez: “Le tiemblan porque se casó con un Acuña y con el otro trapean el piso”

Magaly Medina expone las diferencias entre Brunella y Christian Domínguez.(Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no titubeó al abordar la intensa discusión protagonizada por la cantante Pamela Franco en el set de “América Hoy”. Esto ocurrió debido a que la cumbiambera no toleró las bromas con doble sentido por parte de Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna sobre el pasado de su pareja, Christian Domínguez.

La periodista dedicó la apertura de su programa “Magaly TV La Firme” este 16 de noviembre y recordó los acontecimientos del día anterior con la pareja de Richard Acuña. Durante ese episodio, ‘Giselo‘ intentó incomodarla con la estatua de su suegro debido a su desaparición, y ella solicitó en vivo respeto.

En ese contexto, la comunicadora resaltó la diferencias en el trato entre la modelo y el cantante en lo que respecta a sus vidas personales. Mientras Horna no permite que se involucren con su familia en “América Hoy”, a Domínguez siempre le recuerdan su historial de infidelidades a sus exparejas.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“A la Brunella Horna, intentan bromear con su marido y dice, ‘no se metan con mi suegro, no te metas con mi familia, no te metas con mi esposo’, y todos calladitos, como si el productor de ese programa o quienes financiaran ese programa fueran los Acuña”, dijo en un inicio la conductora.

Según Magaly, desde que la exchica reality se casó con el político, ha notado un cambio en el trato hacia ella en el programa. Ahora, en el magazine, evitan hacerle bromas pesadas a la popular ‘Baby Bru’, a diferencia del estilo usual del programa de hacer bromas a sus conductores.

“Qué tanto miedo, resulta que ahora que se casó con un Acuña, todo el mundo le tiembla a la Brunella Horna, y el otro sirve para trapear el piso, para decirle de todo, no pues, yo creo que debe de haber un equilibrio”, agregó la conductora de Magaly TV La Firme, este 16 de noviembre.

Magaly TV La Firme. (Captura de ATV)

Magaly Medina critica a Pamela Franco y le dice ‘la mamá de Christian Domínguez’

Por otro lado, la conductora Magaly Medina criticó a la cantante Pamela Franco por intentar defender a su pareja Christian Domínguez en “América Hoy”. Esto ocurrió después de que la intérprete de cumbia confrontara a las conductoras Ethel Pozo, Brunella Horna y Janet Barboza, expresándoles su incomodidad por lo que generan al hablar de manera recurrente sobre las mujeres que han formado parte de la vida del padre de su hija.

“¿Quién no tiene un ex? Es un tema difícil ahora. Si él fuera soltero y a mí me ponen a mi ex al frente, yo normal hago mis bromas. Pero ahora hay un respeto. Ustedes saben que yo veo el programa. Yo tengo más correa que los cinco juntos, soy buena, soy tolerante, pero no soy tonta. Hay cosas que son muy evidentes”, dijo Pamela sumamente incómoda.

Ante ello, Magaly dijo que lo hecho por Pamela fue una invasión en el trabajo de su pareja. “Yo creo que cuando uno está en TV, así se incomode la otra persona que está con nosotros, si a mí alguien me dice por qué no hiciste tal cosa, me parecería una invasión a mi trabajo y una falta de respeto a lo que yo hago. (Pamela) parecía mamá de colegio con las profesoras quejándose de por qué a su hijito en el salón de clases, por qué se burlan de él, por favor, que se defienda solo”, acotó la figura de ATV.