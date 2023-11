Magaly Medina a Pamela Franco por defender a Christian Domínguez: “Pareces su mamá”

Magaly Medina a Pamela Franco por defender a Christian Domínguez: “Parece su mamá”. Magaly Tv La Firme. ATV.

Pamela Franco se molestó, la mañana del jueves 16 de noviembre, cuando visitó el set de ‘América Hoy’, al expresar su incomodidad por las bromas que le hacen las conductoras Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna a Christian Domínguez acerca de sus exparejas.

Resulta que un día anterior, Isabel Acevedo se enlazó con el programa de ‘GV Producciones’ para contar como es su vida de casada en los Estados Unidos y las bromas con el líder ‘La Gran Orquesta’ no faltaron por parte de sus partners; sin embargo, en ningún momento manifestó que esto le afectara.

No obstante, esto incómodo totalmente a Pamela Franco, quien señaló que iba a ir al magazine de América Tv para encarar a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna por sus constantes bromas en doble sentido al padre de su hija.

“A mí no me molesta que Christian hable con ella (Isabel Acevedo) porque está en un programa y es difícil que maneje esa situación. Lo que a veces sí me molesta es el entorno en el que se da, el ambiente. Las bromas están de más, son con doble sentido. Yo no soy celosa, pero hay que respetar que en los dos lados ya hay otras personas”, dijo en ‘Más Espectáculos’.

Pamela Franco al llegar al programa indicó a las conductoras que se sentía muy incómoda con el “ambiente” que generaron al hablar continuamente sobre las mujeres que pasaron por la vida de Christian Domínguez.

“¿Quién no tiene un ex? Es un tema difícil ahora. Si él fuera soltero y a mí me ponen a mi ex al frente, yo normal hago mis bromas. Pero ahora hay un respeto. Ustedes saben que yo veo el programa. Yo tengo más correa que los cinco juntos, soy buena, soy tolerante, pero no soy tonta. Hay cosas que son muy evidentes”, manifestó.

Pamela Franco se presentó en 'América Hoy' para enfrentar a las conductoras. Captura/América TV

Magaly Medina le aclara a Pamela Franco que Domínguez no es su hijo

La conductora Magaly Medina criticó a Pamela Franco y resaltó que Christian Domínguez no es un niño para que lo defiendan ante los sarcásticos comentarios de sus compañeras.

“Fue a defender al bebito de Christian Domínguez como si fuera su mamá, así como cuando a tu hijo le hacen bullying en el colegio, igualita se apareció la Pamela Franco a cuadrar a todos, tan molesta estaba que se olvidó promocionar su orquesta”, expresó en un inicio la periodista.

Y cuando la cantante de cumbia señaló que le molestaron los comentarios en doble sentido que hicieron las presentadoras de T. Además las acusó de “doble moral” al defender a la familia y luego generar la chacota con respecto a las exparejas de Domínguez.

Magaly Medina se burla de que Pamela Franco y Christian Domínguez usen anillos a pesar de que no se han casado. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina dijo que Christian sabe muy bien qué temas se tocarán en su programa y qué invitados acudirán porque hay una pauta que se lee todas las mañanas. Comentó que pudo evitar poniendo limites al productor Armando Taffur.

“Christian sabe muy bien que temas van a tomar y que van a llamar a sus exparejas y que va a venir bromas. Pero, si tú sabes que eso va a molestar a tu pareja o te va a molestar a ti, dices en la reunión de la mañana que hay que establecer ciertos límites, porque ahora tengo una nueva familia”, manifestó.

Finalmente, respaldó las declaraciones de Janet Barboza, al indicar que la pareja de Domínguez no puede venir al canal a decirle cómo hacer su trabajo.

“Me pareció bien fuera de lugar que ella vaya, porque esas cosas las discutes dentro de tu casa, pero en un programa de TV tiene sus lineamientos, hasta donde quieres que te bromeen... Me parece una invasión al trabajo y una falta de respeto a lo que yo hago... Que se defienda solo y loo ha hecho antes”, terminó.