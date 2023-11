‘Coki’ Gonzales arremetió contra Carlos Zambrano: “Quisiera que sea tan bueno como cuando se escapa del nutricionista”

Carlos Zambrano recibió crítica de Coki Gonzales antes del Perú vs Bolivia. Crédito: Agencias

Carlos Zambrano fue uno de los protagonistas de la selección peruana en el partido contra su similar Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. El ‘Kaiser’ fue elegido por Juan Reynoso para ser titular en La Paz, pero no todos estuvieron de acuerdo con esta decisión. De hecho, ‘Coki’ Gonzales arremetió contra el defensor en la previa del choque.

Durante la transmisión en vivo del encuentro emitido por Latina, minutos antes del pitazo inicial, el periodista deportivo reprochó el estado físico del jugador de Alianza Lima, pero de igual forma confió en que podría hacer un buen papel en el estadio Hernando Siles Reyes por el bienestar de la ‘blanquirroja’.

“Yo quisiera que Zambrano sea tan bueno en el partido de hoy como es escapándose de la nutricionista de Alianza Lima, que no lo ve hace cuatro semanas. Eso quisiera, que tenga ese nivel de rendimiento, que se escape tan bien como de la nutricionista”, señaló.

El ‘Kaiser’ jugó desde el arranque en La Paz y no logró un desempeño positivo; de hecho, tuvo gran responsabilidad en los dos goles que celebró Bolivia en su estadio por deficiencias en la marca. A pesar de ello, Juan Reynoso mantuvo su confianza en él, dejándole en el campo a lo largo de todo el encuentro.

Coki Gonzales criticó a Carlos Zambrano en la previa del Perú vs Bolivia por las Eliminatorias 2026.

En otras estadísticas, de acuerdo a la data del portal especializado Sofascore, Zambrano registró 13 posesiones perdidas, dos entradas, cuatro despejes, cinco balones largos completados de 12 intentados y un 73% de acierto en los pases que dio en el partido.

Los argumentos de la crítica de Coki Gonzales

Horas antes del partido contra Bolivia, Coki Gonzales expuso en su canal de Youtube todos sus argumentos por los que Carlos Zambrano no debía ser titular. El periodista deportivo aseguró que el defensor peruano no pasa por un buen momento futbolístico y así lo reflejó precisamente en la definición del título de la Liga 1 2023 contra Universitario.

“Nadie va a discutir que Zambrano es un jugador excepcional, que ha tenido una carrera maravillosa y que en la selección ha tenido rendimientos importantes, pero hoy no es un buen momento para él. No jugó una buena final, tiene responsabilidad en el gol del ‘Orejas’ Flores, pero además, físicamente no está bien”, apuntó al comentarista de Latina.

Para respaldar su opinión, Coki reveló un dato muy novedoso sobre el pliegue corporal del jugador, lo cual ahora es un nuevo indicador de medición importante en el balompié. De acuerdo al periodista, el ‘Kaiser’ duplica la cifra promedio de lo mencionado.

Coki Gonzales analizó el titularato de Carlos Zambrano en la selección peruana.

“Un futbolista que tiene 90 de pliegues no está bien. Los pliegues corporales son una de las nuevas mediciones que hay en el fútbol. El promedio de un futbolista es entre 45 y 50 pliegues y Zambrano tiene 90. Entendiendo como trabaja el comando técnico de Juan Reynoso, donde le hacen tanto caso a las mediciones y al tema físico científico, yo no creo que Carlos juegue el partido ante Bolivia, porque además su actualidad no es buena. Físicamente no está bien e incluso se le ve un poco subido de peso”, mencionó.

De la misma manera, el comentarista deportivo, de gran trayectoria, hizo hincapié de la poca relevancia que ha tenido el defensor del club ‘íntimo’ en la actual temporada del campeonato local en partidos disputados en terrenos de altura, como La Paz.

“En el año, Alianza Lima fue a la altura nueve veces como todos los equipos. Carlos Zambrano fue a la altura una vez y jugó cinco minutos en Juliaca. Entonces, no puede ser un argumento el buen rendimiento en altura”, informó.

En ese contexto, Coki criticó la posible titularidad del ‘Kaiser’ frente a Bolivia, pero entendió que por un tema de gusto del entrenador esa opción era la más probable. Finalmente, esto se hizo realidad cuando la selección peruana publicó la alineación titular en sus redes sociales con el defensor en la oncena.