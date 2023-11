Amy Gutiérrez niega que su depresión se deba a una ruptura amorosa: “De amor nadie se muere”

Amy Gutiérrez habló sobre su depresión. (Foto: Captura de IG)

Amy Gutiérrez causó gran preocupación entre sus fans al confesar que sufre de depresión. Ella apareció en un video llorando y diciéndole a sus seguidores que estaba atravesando por un mal momento, incluso indicó que no le daba vergüenza mostrarse vulnerable.

“Días difíciles siempre van a haber. No me da vergüenza que me vean así la verdad, porque soy un ser humano como todos, y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola, también a veces las cosas no me salen como quiero”, comentó con los ojos llenos de lágrima.

Tras dar a conocer la situación de su salud mental, Amy Gutiérrez asistió a la conferencia de prensa que brindó Radio Panamericana junto a otras intérpretes de salsa peruana. Tras terminar su participación, ella fue abordada por diferentes medios de comunicación.

La cantante peruana habló con el diario Trome, a ellos les confesó que ya se encontraba un poco mejor, a diferencia de anteriores días, específicamente de cuando apareció llorando en una publicación que subió a su cuenta de Instagram. Asimismo, aclaró que era falsa la información que aseguraba que ella había intentado atentar contra su vida.

“Estoy un poco mejor, lo que me está ocurriendo, no es algo normal, la ayuda está ahí, es un proceso. Los amigos de la prensa han dicho cosas muy fuertes, que no es lo que pienso en este momento como atentar con mi vida o algo así, para nada”, señaló.

En ese sentido, Amy Gutiérrez dio a conocer que ya ha tomado cartas en el asunto sobre su depresión, por lo que ya se encuentra llevando un tratamiento psicológico, pues no desea abandonar su carrera musical, que es lo que ella más ama en estos momentos.

“Fue un momento donde fui vulnerable, eso quizá haya sido un momento donde mucha gente se ha sentido identificada conmigo (...) pero voy a tomar cartas en el asunto, no lo voy a dejar pasar porque no quisiera dejar de hacer lo que amo”, indicó.

Al ser consultada si uno de los motivos de su depresión era por una ruptura amorosa, ella señaló con un rotundo no, señalando que ella coincide en que nadie puede morir de amor.

“A raíz de muchas cosas porque tener depresión no es de un momento a otro son acumulaciones so cosas de años atrás. No, olvídate, creo que de amor nadie se muere, amor es lo que menos me falta en este momento”, finalizó.

Magaly Medina le recomendó ir a un psiquiatra

Cuando Magaly Medina vio el video de Amy Guitiérrez llorando, no dudó en recomendarle que visite a un psiquiatra, no un psicólogo, pues consideraba que debía de ser revisada por un especialista, señalando que este debía de evaluar si iba a necesitar pastillas.

“Hay una alteración neurobiológica que empiezan a que tengan ideas negativas, ideas de hacerse daño, no se trata que una persona con depresión esté con ánimo de vivir una vida feliz o hacer viajes al extranjero para disfrutar. Es una enfermedad que necesita tener una atención personalizada”, comentó.