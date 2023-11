Camila Escribens deslumbró con su traje típico en el Miss Universo 2023: ¿qué representa su atuendo?

Camila Escribens brilla con traje típico en Miss Universo 2023. | YouTube/Miss Universe

Camila Escribens, representante peruana en el Miss Universo 2023, desfiló en traje de baño y vestido de gala en la competencia preliminar del concurso de belleza, este último miércoles 15 de noviembre. La modelo también impactó a los miembros del jurado en la competencia de Traje Nacional.

El certamen Miss Universo, anualmente, permite a todas sus candidatas presentarse en el escenario luciendo trajes típicos diseñados para honrar la cultura y la belleza de sus respectivas tierras. En las últimas ediciones, las vestimentas se han vuelto cada vez más elaboradas.

Este año, Camila Escribens fue seleccionada para viajar a El Salvador en representación de nuestro país. Durante la segunda competencia preliminar, la modelo peruana-estadonunidense desfiló Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda con su imponente traje típico.

Camila Escribens desfilando su traje típico.

¿Qué representa el traje típico de Camila Escribens?

El traje típico de Camila Escribens en la preliminar del Miss Universo 2023 representa el Tumi, un cuchillo ceremonial usado por nuestros ancestros, precisamente en las culturas Moche, Sicán, Chimú e Incas.

Camila Escribens en sesiones de prueba de su traje típico. Instagram/@missperuofficial

Camila Escribens en sesiones de prueba de su traje típico. Instagram/@missperuofficial

¿Dónde ver el desfile de trajes típicos de Miss Universo 2023?

El desfile de trajes típicos de Miss Universo 2023 fue transmitido en vivo a través del canal de Youtube del Miss Universo. Puedes ver la repetición en esa misma plataforma.

Camila Escribens en traje de baño. Instagram/@missuniverso

¿Cuáles son los trajes típicos de cada país?

Mientras que Camila Escribens, nuestra Miss Perú Universo, mantiene en secreto su traje típico, otros países han decidido mostrarlo al público con anticipación. Estos son algunos de ellos:

Miss Panamá | Natasha Vargas

Trajes típicos del Miss Universo 2023.

Miss Nicaragua | Sheynnis Palacios

Trajes típicos del Miss Universo 2023.

Miss Brasil | Maria Brechane

Trajes típicos del Miss Universo 2023.

Miss Australia | Moraya Wilson

Trajes típicos del Miss Universo 2023.

Miss Puerto Rico | Karla Guilfú

Trajes típicos del Miss Universo 2023.

¿Quién diseña los trajes típicos de Miss Perú?

Desde el 2016, Humberto Cachay Pinedo, más conocido como Beto Pinedo, es el encargado de confeccionar los trajes típicos que lucen las candidatas peruanas en el Miss Universo. El diseñador nacional nació con discapacidad auditiva en el pueblo de Atumplaya, en Moyobamba. Hoy tiene 35 años, cuenta con una tienda en Nueva Cajamarca y trabaja vistiendo a modelos nacionales y extranjeras.

“Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado crear y diseñar. Yo no estudié Diseño, no escucho ni hablo. Pero eso no ha sido impedimento para salir adelante. No tengo vergüenza, siempre he tenido el apoyo de mi familia, de mi tía, que me ha enseñado a no esconderme, a hacer lo que a mí me gusta. No hay excusas, todos somos iguales”, comentó.

Beto Pinedo es conocido como 'El genio de Altomayo'.

Beto Pinedo ha vestido a diversas reinas de belleza a lo largo de los años, pero saltó a la fama cuando Janick Maceta usó su traje típico inspirado en la parihuana en el Miss Universo 2020, donde quedó segunda finalista. Le tomó 25 días realizarlo.

“Me gusta todo lo que son costumbres y tradiciones peruanas. Siempre me ha gustado inspirarme en nuestra vegetación, me gustan las aves, me inspiro bastante en sus alas. Las mariposas también, me encanta la naturaleza”, acotó el diseñador.

Janick Maceta en el Miss Universo 2020.

¿Cuándo es la final del Miss Universo 2023?

El próximo 18 de noviembre se celebrará la 72° edición del Miss Universo. Solo 20 participantes pasarán a la siguiente etapa del concurso de belleza. Se espera que Camila Escribens, quien nació en Perú pero creció en Estados Unidos, sea la sucesora R’Bonney Gabriel.