Marcelo Tinelli confiesa que fue él quien mostró interés en Milett Figueroa: “Yo le escribí primero”. | América TV.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se han convertido en la pareja del momento. Ellos confirmaron que estaban saliendo de manera exclusiva al darse un beso frente a cámaras. Desde ese momento, las preguntas sobre el romance que mantienen se han hecho muy frecuentes.

Te puede interesar: Magaly Medina cree que romance entre Marcelo Tinelli y Milett es por rating: “Viejo zorro de la TV, sabe cómo complacer a su público”

En una reciente entrevista que le realizaron al conductor de ‘Bailando 2023′, le consultaron sobre el inicio de esta relación, especialmente quién fue el primero que se animó a entablar una conversación o intercambiar números, pues hace solo unos meses, la exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ era una total desconocida en Argentina.

“Yo di el primer paso. La primera vez le escribí yo. No me acuerdo de qué le puse, pero fue muy formal. Nos vimos en la foto del Bailando y le dije: ‘me encantó conocerte’”, manifestó.

Marcelo Tinelli defiende a Milett Figueroa y asegura que lo le interesa su pasado amoroso. IG

Marcelo Tinelli aclaró que lo que más le atrajo de Milett Figueroa fue su sonrisa, además le sumó su acento peruano, pues es una de las cosas que más le agrada, incluyendo la manera en que se refiere a algunos objetos o comisa, pues usa muchos diminutivos.

Te puede interesar: Guty Carrera se pronunció acerca del romance entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: “Bien por ella”

“Me encanta cómo habla, las palabras que usa, el ‘contigo’, cuando dice ‘una camita de arroz’, cuando usa el diminutivo. Me da morbo. Me calienta el tema de ‘la camita de arroz’. Me puede con eso”, sostuvo.

Asimismo, cuando le consultaron a Marcelo Tinelli sobre el historial amoroso de Milett Figueroa, el presentador argentino dejó en claro que a él no le interesa el pasado de la modelo peruana, pues solo piensa en el presente, lo que se encuentran viviendo ahora.

Milett Figueroa, sus exparejas y los hombres con los que se le involucró en el pasado.

De otro lado, el conductor de televisión reveló que ya conoce a la mamá de Milett Figueroa, esto debido a que la señora estuvo acompañando a la modelo durante su estadía en Argentina. Ellos aprovecharon para comer en la casa del argentino.

Te puede interesar: Milett Figueroa niega a Marcelo Tinelli, pese a su apasionado beso: “Somos amigos, yo sí voy lento”

“Está la mamá acá en la Argentina. Y le dije: ‘me gustaría que venga a comer un día a casa’. Vino e hicimos una comida”, concluyó.

Siente algo especial por Milett Figueroa

Marcelo Tinelli confesó que los sentimientos que tiene por Milett Figueroa son algo que nunca antes había sentido por otra persona. Pese a que aprendió a estar soltero y salir ocasionalmente con otras mujeres, sintió algo especial cuando vio por primera vez a la modelo peruana.

Asimismo, el conductor de televisión intentó explicar sus sentimientos, no sin antes disculparse con las personas que estuvo anteriormente y no pudo concretar nada; sin embargo, aclaró que desde el primer día que vio a la exchica reality, quiso conocerla.

“Lo que me pasó con Milett no me había pasado naturalmente con otras personas. Eso está claro y está a la vista. Y no porque yo lo haya hecho público, salta a la vista porque algo me pasó diferente. Evidentemente, tiene que ver con que cuando vos matcheás con alguien es diferente que con otras personas. Y sin desmerecer a alguien anteriormente o con quien haya tenido algo anteriormente, me pasó algo desde el primer día que la vi”, reveló.