‘Chorri’ Palacios preocupado por inexperiencia de Piero Quispe y escasez del ‘10′ en Perú: “Por eso ya no quiero ver fútbol”

El exfutbolista se mostró preocupado por la inexperiencia del volante de Universitario a un día del duelo con Perú por Eliminatorias 2026. (Video: ESPN Perú)

La selección peruana se encuentra a un día de medirse en condición de visitante contra su similar de Bolivia en un duelo correspondiente a la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. Se trata de un compromiso entre dos equipos necesitados por los puntos, pues están en los últimos lugares de la tabla. En esa línea, Piero Quispe asoma para hacer su debut con la ‘bicolor’ para marcar la diferencia. Sin embargo, Roberto Palacios se mostró preocupado por esta posibilidad ante la inexperiencia del volante, al igual que por la escasez de ‘10′ en el equipo.

El técnico del combinado patrio, Juan Reynoso, había deslizado en conferencia de prensa sobre la chance de que el mediocampista de Universitario tenga sus primeros minutos en el proceso clasificatorio. No obstante, para el ‘Chorri’, quien se confesó un admirador suyo, le pareció un riesgo, teniendo en cuenta la dificultad de un partido de esta magnitud y sin rodaje en amistosos previos.

“Llevarlo de a pocos quiere decir que tiene que tener minutos en algunos partidos, principalmente en los amistosos. Después en los partidos de las Eliminatorias, al ver que las cosas no iban bien podíamos haberlo soltado para que vaya agarrando esa experiencia, esa madurez, esos nervios que siempre están y que aparecen. Tratar de saber cómo los asimila y cómo llevarlo, hubiera sido importante”, señaló en diálogo con el programa SportsCenter de ESPN Perú.

Ahí expresó su inquietud, porque si bien el canterano del elenco ‘merengue’ estuvo en la nómina de convocados en las primeras fechas de la competición de Conmebol, no le ha tocado pisar el campo. “Eso es lo que a mí me preocupa, que no haya tenido minutos en la selección y llevarlo de arranque...”, acotó.

Piero Quispe haría su debut con la selección peruana ante Bolivia en La Paz. - créditos: FPF

Ahora, como se mencionó líneas arriba, el entrenador de la ‘blanquirroja’ admitió que Piero Quispe tiene grandes chances de jugar ante Bolivia por el buen rendimiento que exhibió en duelos de altura de la Liga 1. “Lo veo muy bien, salió campeón y está empoderado. Tiene muchas chances, va a jugar. Su presente es muy bueno, ha jugado y ha rendido en altura sin problema alguno. No le pesaron los 3 mil 400 metros en Cusco, ni los 3 mil 800 en Juliaca”, declaró.

A ello se le suma que el equipo nacional solo acumuló un punto en sus primeros cuatro cotejos en las Clasificatorias, por lo que existe una enorme presión por sumar de a tres para seguir tentando un cupo al Mundial 2026. En esa línea, el exjugador de Sporting Cristal espera que el centrocampista pueda dar la talla ante la ‘verde’.

“Es sumamente difícil. Imagínate la responsabilidad que debe estar sintiendo. Esperemos que me equivoque, que todos podamos ver un Quispe, que ha salido campeón y mejor jugador del torneo, esté con esa chispa y confianza que es importante, la seguridad que uno sienta. Que dé lo mejor en los 40, 50 o 60 minutos que esté y nos regale un gran partido”, precisó.

Juan Reynoso reveló que Piero Quispe tendrá minutos ante Bolivia por Eliminatorias 2026.

Piero Quispe, de los pocos ‘10′ de Perú

Piero Quispe se erigió como el mejor jugador del Torneo Clausura tras su notable desempeño en Universitario, equipo que terminó consiguiendo el título nacional. Como consecuencia de ello, volvió a ser llamado a la selección peruana para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela.

No obstante, en la lista de convocados que el ‘Cabezón’ dio a conocer, solo incluyó a dos ‘10′: el mismo jugador ‘estudiantil’ y Sergio Peña. Esto indignó al ‘Chorri’ Palacios, pues se percató que la figura del volante creativo viene perdiendo peso en el fútbol y soltó una frase desalentadora.

“Por eso hay días que no quiero ver fútbol, porque no veo el talento ni la magia. No veo el disfrute. He crecido viendo en videos a Pelé, Maradona, Platini, Zico, Ronaldinho, etc. El fútbol no puede cambiar. Lamentablemente hay técnicos que están viendo el fútbol al revés y eso no puede ser”, comentó.