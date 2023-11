Magaly Medina se enfrenta a Lucho Cáceres y lo compara con Jefferson Farfán: “Él viene cantando victoria hace tiempo”

En la edición del martes 14 de noviembre, Magaly Medina se refirió a Lucho Cáceres, y no dudó en compararlo con Jefferson Farfán por cantar victoria antes de tiempo en una demanda que el actor le entabló a la periodista, por los delitos de difamación y calumnia.

Todo empezó cuando la periodista se defendió de Lucho Cáceres, quien - en el 2020 - a través de su cuenta de Facebook la usó como referente para indicar que un condenado muchas veces no logra rehabilitarse cuando lo reinsertan en la sociedad.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, indicó Lucho Cáceres en su red social.

A esta publicación, el actor del fenecido programa De Vuelta al Barrio agregó la foto de Magaly Medina enmarrocada.

Estas palabras ocasionaron el enojo de Magaly Medina, quien mediante su programa no dudó en llamarlo “escoria”.

“A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, dijo muy enojada.

Magaly Medina señaló que tiene la oportunidad de demandarlo, pero no lo hará, pues no es de su interés perder el tiempo. “Yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”, dijo.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, arremetió la conductora de TV, que también le hizo recordar que agredió a su reportera y camarógrafo.

Lucho Cáceres demando a Magaly Medina por el delito de difamación..

Lucho Cáceres usó estas palabras para demandar a la periodista. El pasado martes 6 de junio del 2023, el Poder Judicial ratificó la sentencia contra Magaly Medina por los delitos de difamación y calumnia contra el actor Lucho Cáceres. Esta medida llegó después de varios meses, luego que en diciembre del 2022, la conductora fuera condenada a dos años de prisión suspendida, a pagar una suma de 70 mil soles como reparación civil y cumplir con una serie de medidas impuestas por la justicia.

“No podemos normalizar delitos, hay que accionar para que la ley se cumpla. Es el único camino”, fue lo que dijo Lucho Cáceres en ese entonces a través de su cuenta de Facebook.

Magaly Medina le responde a Lucho Cáceres

La conductora de TV en aquella ocasión solo optó por guardar silencio e indicar que su abogado continuaría el proceso en la Corte Suprema. Sin embargo, el pasado martes 14 de noviembre, hizo un extenso pronunciamiento sobre su caso, donde empezó comparándolo con Jefferson Farfán.

“Hay un recurso de nulidad que nosotros hemos presentado en la sala penal transitoria de la Corte Suprema en el caso de Lucho Cáceres, porque él viene cantando victoria, igual que Farfán, hace bastante tiempo. Yo no sé qué tipo de información privilegiada pueda manejar Lucho Cáceres, pero que ya se burla en todos lados, ya dándose como ganador. Qué es lo que va a pasar en los próximos días en esta Corte Suprema de Justicia a la que yo le tengo mucho respeto”, indicó la periodista.

Magaly Medina señaló que confía en la Corte Suprema porque ya se han dado casos como el suyo, que los conductores de TV son demandados por dar sus opiniones.

Magaly Medina presentó un recurso de nulidad en la Corte Suprema

Su abogado Iván Paredes le dio la razón e indicó que se trata del caso de Rodrigo González con Lourdes Sacín, donde el juez determinó que lo que los presentadores opinan son solo puntos de vista sarcástico, que eso “estaba permitido porque era un programa de ese corte. Ya hay un precedente”.

“En el caso de Lucho Cáceres no se ha tomado en cuenta cuando la persona te ofende públicamente y a mí Cáceres me ha ofendido, todo el mundo lo sabe. (...) Él me ha ofendido muchísimo, no solo a mí que me ha tildado de todo en su Facebook, le he podido querellar por difamación, pero yo no hago perder el tiempo al sistema de nuestro país en esas tonterías”, aclaró.

Además, le recordó que lo llamó violento porque le escupió a su reportera. “Es un maltratador de mujeres, un abusador, un tipo que de verdad no merecía llamarse actor de América Televisión, que lo era en esa época”, dijo.