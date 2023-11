Jorge Fossati dio sarcástica explicación al gol de Alianza Lima vs Universitario en final de Liga 1 2023

El técnico uruguayo habló de Andy Polo y su implicación en el gol de Gabriel Costa tras el 1-1 en el estadio Monumental. (Video: Movistar Deportes)

Universitario de Deportes se adjudicó el título nacional luego de vencer a Alianza Lima en la final vuelta por 2-0 con los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. Los ‘cremas’ mostraron un juego avasallador que los ‘blanquiazules’ no supieron contrarrestar. De hecho, en la ida la tendencia fue la misma, aunque acabó en empate. En ese sentido, el técnico de la ‘U’, Jorge Fossati, habló de manera irónica al tanto de Gabriel Costa que silenció el estadio Monumental.

El entrenador uruguayo estuvo en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, en el que fue consultado por Andy Polo y su escasa capacidad goleadora. “Para mí es un jugador con un potencial indescriptible, completo. Algo parecido a lo de Piero (Quispe), todos quedaron asombrados con su capacidad técnica, y lo de Andy que es asistidor. ¿Cuántas veces lo pasan por su lado?, ¿cuántas veces cierra mal, que le hacen goles a sus espaldas?”, fueron sus primeras palabras.

De pronto, Diego Rebagliati, que estuvo en el rol de conductor del espacio televisivo, le hizo la siguiente pregunta: “¿El gol de Alianza en la final es un error suyo?”. A lo que el experimentado DT respondió:

“No. Es la mala fortuna de él porque él lo pasa. Cuando Reyna arranca para adentro, el ‘paragua’ (Williams Riveros) lo cierra. A mi gusto hay error conceptual de otros y que, por supuesto, no los voy a nombrar. Pero cuando arranca Reyna, al frenarlo el ‘paragua’, a Andy le da tiempo para meterse por adentro y ahí le toca la pelota, con tan mala fortuna, que se la saca él mismo a Di Benedetto y se la da al rival”, dijo.

Andy Polo resbaló y le regaló el balón a Gabriel Costa en Universitario vs Alianza Lima.

Ahí fue cuando Jorge Fossati dejó un sarcástico mensaje, dando a entender que ese resbalón de Andy Polo fue ‘a propósito’ para que el gol de Gabriel Costa le pusiera más entretenimiento a la final vuelta de la Liga 1 2023, que se desarrolló en el estadio Alejandro Villanueva.

“Pero es también porque, de alguna manera lo habíamos hablado y era parte de la estrategia hacer que el partido no terminara en goleada y fuéramos a Matute y le pusiéramos más emoción”, contestó el estratega con una sonrisa al final y que provocó las risas de los presentes. Diego Rebagliati no tuvo otra opción que decir lo siguiente: “Con esa frase me tengo que ir a la pausa”.

Final ida de la Liga 1 2023

Y es que Universitario arrasó con Alianza Lima en la ida de la final de la Liga 1. En todo momento fue superior y casi ni le dio opciones a los ‘íntimos’ para que inquieten el arco defendido por José Carvallo.

Alex Valera rompió la paridad a través del punto de penal, mientras que, cuando el trámite del partido indicaba que el resultado quedaba a favor de los ‘merengues’, Bryan Reyna, que ingresó en el segundo tiempo, se las ingenió para insistir en una jugada en donde Andy Polo tuvo la mala fortuna para resbalar y, prácticamente, le dejó servido el balón a Gabriel Costa, que solo apeló a sacar el zurdazo con la pierna y colocó el gol del empate.

Andy Polo, fijo en la selección peruana

Andy Polo se convirtió en uno de los elementos fijos para el técnico Juan Reynoso en la selección peruana. De hecho, jugó como titular en los cuatro encuentros como extremo derecho y generó una jugada de peligro desde el flanco izquierdo a pierna cambiada en el choque con Paraguay en Ciudad del Este.

Aunque gran parte del Perú se ha mostrado en contra de que tenga minutos, eligiendo más bien a Joao Grimaldo o Franco Zanelatto, el ‘Cabezón’ siempre lo ha tenido muy en cuenta. En este año, ha disputado un total de 41 partidos, en los que ha anotado un gol y brindó 14 asistencias.