Jonathan Maicelo promete identificar a delincuentes que le robaron: “Es la tercera vez que atentan contra mi”

Roban en restaurante de Jonathan Maicelo | Instagram

Jonathan Maicelo es víctima de la delincuencia por tercera vez. El boxeador denunció que dos delincuentes encapuchados asaltaron su restaurante ‘Maicelo Restobar’, ubicado en la calle Armando Blondet (San Isidro), llevándose dinero en efectivo correspondiente a las ganancias del fin de semana.

El deportista difundió las imágenes de los registrado por las cámaras de seguridad, en la madrugada del 13 de noviembre. “Se llevaron dinero en efectivo, una suma fuerte, ganancias fuertes del fin de semana. Mala mía por no sacar el dinero. Yo veo varias cosas y se me pasó retirar el dinero”, comentó Maicelo en una entrevista a América Noticias.

Según indicó, los delincuentes ingresaron por la puerta principal, luego de forcejear la cerradura. “Tengo una cámara donde se ve que esta gente transita encapuchado 24/7 y de manera sospechosa. Han estado 20 minutos y salieron hacia la avenida y se fueron caminando”, agregó.

Jonathan Maicelo tiene cuatro locales de su restaurante 'Maicelo Restobar' en Lima.

Promete identificar a los delincuentes

Jonathan Maicelo aprovechó las cámaras para cuestionar la gestión del actual alcalde de San Isidro, al considerar que no están ejerciendo una buena labor en lo que respecta a seguridad ciudadana. Sostuvo que la municipalidad ha clausurado su restaurante hasta en dos ocasiones, pero no hacen algo por evitar los actos delincuenciales.

“Me da mucha pena, estoy indignado porque la municipalidad constantemente están hostigándome, entrando a mi local de forma arbitraria. No cuidan la seguridad ciudadana, tienen una mala gestión, se me han prendido, me han clausurado dos veces. (Si están) Para venir a fiscalizar, clausurarte de forma arbitraria, que dizque hay bulla en mi local, cuando tengo los permisos para trabajar hasta las 11 pm y los fines de semana hasta las 3 de la mañana”, comentó ante América Noticias.

Consideró que San Isidro “se ha vuelto inseguro”, cuando es uno de los distritos de mayor nivel socioeconómico. De otro lado, advirtió que él mismo identificará a los delincuentes, pues la Policía Nacional sigue investigando los hechos.

Jonathan Maicelo ha sido víctima de la delincuencia por tercera vez en los últimos 2 años.

“La policía y serenazgo me pidió las cámaras y hasta el momento nada. Yo por mi cuenta (lo haré), yo soy del barrio, por allí me pueden dar el dato de esa persona. Voy a acceder a la justicia solo para darle el dato de dónde están ubicados. Aún no los tengo identificados, pero estoy en eso”, expresó.

Los atentados contra Maicelo

El actual novio de la modelo Samantha Batallanos recordó que no es la primera vez que sufre un atentado de esta naturaleza. Como se sabe, el boxeador es un próspero empresario y está en el blanco de los delincuentes.

“He sido extorsionado en San Juan de Lurigancho en mi local, me pusieron una granada y hasta el día de hoy no sé quien fue. En mi gimnasio de Pueblo Libre se metieron dos delincuentes armados, casi matan a mis trabajadores. Es la tercera vez que atentan contra mi negocio y contra mi”, comentó este miércoles.

Jonathan Maicelo denuncia que asaltaron su restaurante de San Isidro y advierte que él mismo buscará a los delincuentes. | Instagram @jonathan_maicelo

Recordemos que en noviembre del 2021, denunció que desconocidos dejaron una granada en la puerta de su restaurante ubicado en Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho. “Creo que el presidente prometió sacar a los delincuentes extranjeros y nacionales, y espero que cumpla con su palabra”, señaló Maicelo en aquella vez. Solo un mes antes, Maicelo sufrió un asalto en su gimnasio de Pueblo Libre, donde le arrebataron un reloj y una cadena de oro valorizada en cerca de S/18 mil.

“Todos tenemos miedo, de mí depende mi familia y el hijo que tengo, qué voy a estar escondiéndome, eso es para los cobardes, yo afronto la situación, a pesar que uno trabaja limpiamente más derecho parece que tienen ellos”, sentenció.