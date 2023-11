Ducelia Echevarría y la indignante realidad que vive con el padre de su hija: “No se hace responsable”

Ducelia Echevarría habla del padre de su hija y cómo ella crió a su hija sola. | Captura/Café con la Chévez/difusión

Ducelia Echevarría se sinceró y habló por primera vez de su embarazo y cómo lo afrontó ante la ausencia del papá de su pequeña. La exchica reality, quien se encuentra alejada de ‘Esto Es Guerra’, reveló que la situación fue complicada, ya que estaba sola en Lima y no tenía previsto este cambio drástico en su vida.

La joven estuvo dando qué hablar en los últimos días por sus declaraciones contra el programa de competencia, acusando a la producción no dejarle explorar sus talentos. En el reality, ella era considerada una de las mejores participantes, pero con los nuevos ingresos fue dejada de lado.

Ahora, brindó una entrevista con un conocido medio local, en donde dio detalles de su vínculo con algunas personas que forman parte del programa, además de su infancia, cuánto ganaba en ‘Combate’ y la realidad con el padre de su pequeña.

Proceso legal contra su expareja

La modelo y exconductora de televisión Ducelia Echevarría enfrenta un proceso legal por la responsabilidad paterna de su hija que nació tras su participación en Miss Perú en el año 2016. Detalló en la charla que esta demanda contra Victor Hugo Lurquín Daza, quien es el padre de la niña, avanza lentamente.

La pandemia ha sido un factor que ha extendido la duración del proceso judicial. En esa línea, sostuvo que este ha sido un tema difícil de abordar para ella, pero destacó que la llegada de su hija significó una “bendición” y un cambio fundamental en su existencia.

“Pasa el Miss Perú y ahí mismo quedé embarazada, no es un tema que quiera tocar muy a fondo, pero sí quedo embarazada y para mí fue ese el cambio total que dio mi vida, yo no me lo esperaba, no lo tenía planificado”, dijo la joven.

“Hasta ahora, yo sigo llevando el tema con mi abogado. El tema de los alimentos, el proceso se alarga... la pandemia hizo que se dilatara más. Gracias a Dios tengo trabajo y no tuve necesidad”, agregó Echevarría.

No quiso ser un cargo para sus padres

A pesar de la ausencia del padre, agradeció tener un trabajo que le permitió solventar sus necesidades sin depender de otros. En su momento, decidió quedarse en la capital peruana para trabajar y no ser una carga para sus padres, laborando en una clínica dermatológica y posteriormente centrándose en el entrenamiento físico.

“Yo empiezo con el entrenamiento fuerte cuando entro al Miss Perú, luego quedé embarazada y sigo entrenando durante todo mi embarazo”, añadió en la charla con Carla Chévez para Trome.

¿Quién es el padre de la hija de Ducelia Echevarría?

El nombre de Victor Hugo Lurquín Daza, quien es el padre de la hija de Ducelia Echevarría, salió a la luz en el 2017 cuando fue denunciado por violación sexual contra Alessandra Bonelli, una exconcursante del Miss Perú.

En ese entonces, el caso ya estaba casi 3 años en el Poder Judicial, por lo que, la joven decidió salir al frente para pedir justicia. Pese a las pruebas, ella no tenía respuesta alguna y acudió al desaparecido programa ‘Espectáculos’ para hacerlo público.

“En estos momentos él sigue entrenando. Él podría estar en este momento haciendo lo mismo. Tiene una denuncia de una chica que también salió en otro reportaje. Ella lo denunció y cuando salió mi caso, ella volvió a hablar y dijo que Victor Hugo le había hecho lo mismo”, dijo Alessandra Bonelli en ese entonces.

En esa visita, agregó que Ducelia Echevarría la abordó y le reclamó. “Cuando yo lo denuncié y salió todo el escándalo, ella me llamó y me dijo: ¿Por qué estás haciendo esto?”, reveló.