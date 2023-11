Ducelia Echevarría reveló cuánto era su sueldo en ‘Combate’: “Ganaba poquísimo”

Ducelia Echevarría y cuánto era su sueldo cuando estuvo en ‘Combate’ por ATV. Captura: Trome.

Ducelia Echevarría es una figura polémica que es conocida por ser una mujer frontal y sin filtros. En sus recientes apariciones comentó que no piensa regresar a ‘Esto es Guerra’ porque es un lugar, donde hay mucho favoritismo y el productor Peter Fajardo la humilló y maltrató en una reunión entre amigos.

Pero antes de estar en el programa de competencia de América TV, la modelo de Pozuzo estuvo en ‘Combate’ con el último grupo de participantes antes que el formato de ATV le diga adiós a la señal abierta.

En una entrevista con el espacio digital ‘Un café con la Chévez’ de Trome, Ducelia Echevarría confesó que este programa la ayudó mucho para poder mantener a su pequeña, pero reveló que los dos primeros meses no fue lo que ella esperaba.

La influencer contó que uno de sus primeros trabajos en Lima fue de entrenadora personal y una de sus clientas le pasó la voz para presentarse en el casting de ‘Combate’.

“En una de esas me presentan a Elizabeth Márquez, ella es la que lleva a Combate. Yo la empecé a entrenar y me propuso para ir al casting, a mí no me gustaba mucho la televisión, y en ese entonces yo ya había dado a luz. Yo iba al parque a entrenar a Elizabeth con mi cochecito, con Claire al costado, fue una etapa muy complicada”, indicó.

Luego recordó que los primeros meses no le pagaron y recién al tercer mes comenzó a percibir un sueldo que le permitió enviar dinero a su mamá en Pozuzo, quien estaba cuidando a su niña porque ella estaba en su trabajo en Televisión y sus entrenamientos personalizados.

“Cuando entro a Combate tampoco fue fácil, era la nueva, se sentía esa energía, esa vibra. En Combate ganaba poquísimo. Pregúntale a Ney Guerrero. Creo que el primer y el segundo mes no me pagaron, pagué mi derecho de piso. Después me pagaron 2000 soles y luego me subieron a 4000, fue lo máximo que gané en Combate”, recordó la influencer.

La conductora de ‘Préndete’ comentó que durante un baile que hizo en el programa sufrió una lesión en la muñeca producto de una caída. Luego de ello, continuó, pero no por mucho tiempo porque cancelaron el programa. Al poco tiempo le llegó la llamada del productor de EEG, Peter Fajardo para ser parte de ‘Esto Guerra’.

Ducelia Echevarría en Combate: “Mis compañeros estaban a la defensiva”

Ducelia Echevarría también reveló que el ambiente dentro ‘Combate’ fue complicado porque para ese entonces estaba como productora Cathy Sáenz, quien tenía a sus favoritos. “Con Cathy yo también pasé una etapa bastante complicada porque fue fuerte como productora. No tanto exigente, pero había favoritismo, yo no era tonta, me daba cuenta”, puntualizó.

Señaló que al inicio no ubicaba su personaje dentro programa y sentía a sus amigos a la defensiva. Los únicos compañeros que la apoyaron dentro del espacio de TV fueron Zumba y la Pantera. “Siempre que paso por Barranco me acuerdo de todos los momentos que viví, todas las situaciones”, recordó.

“Cuando entro a Combate, empiezo a sentir toda esta vibra, mis compañeros quieran o no, siempre estaban a la defensiva. Yo tenía que encontrar mi personaje, no sabía si entrar despacio o entrar como yo era, frontal. ‘Zumba’ me fue guiando, me decía ‘acá nadie es tu amigo, te van a dar un puñal por la espalda’, finalizó la modelo.