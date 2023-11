Reimond Manco confesó que un jugador de Alianza Lima es “el cáncer” del club y que así “venga Guardiola, será igual”

El exjugador se refirió a un futbolista del cuadro 'blanquiazul' de afectar al plantel. (Video: Cojo y Manco)

Alianza Lima no pudo conseguir el título nacional luego de haber perdido por 2-0 ante Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva. De hecho, este resultado negativo no solo fue noticia por el apagón que ocurrió al término de la contienda, sino por el planteamiento que el técnico Mauricio Larriera propuso y sería uno de los factores que provocaron la derrota de los ‘blanquiazules’. En ese sentido, Reimond Manco confesó que un jugador es el cáncer del club y que no tiene arreglo, así Pep Guardiola asuma las riendas del equipo.

El exfutbolista habló en el programa de YouTube, Cojo y Manco, y en un principio reconoció que estuvo en contra del entrenador uruguayo, pero que hay un elemento dentro del plantel que afectaría al grupo.

“Siempre la pita se corta por el lado más débil. Ya lo critiqué a Mauricio Larriera, pero ahora no es que lo vaya a defender. Si tienes un entrenador que lo sacas por eso y viene otro que pasa lo mismo, puede ser que el problema no pase por el entrenador, sino por uno o dos jugadores que te tiren el grupo y para su conveniencia”, dijo.

De la misma manera, el ‘Rei’ entendió que el problema no pasa por el cambio de estrategas, considerando que con Guillermo Salas pasó por lo mismo. “Ya no es novedad que esté ‘Chicho’ Salas y lo saquen, que venga otro y pase lo mismo. Puede ser que la molestia es general y no necesariamente es con el técnico”, señaló.

Alianza Lima no pudo conseguir el ansiado tricampeonato nacional y hará varios cambios para el 2024. - créditos: Alianza Lima

Reimond Manco y sus explosivas declaraciones sobre Alianza Lima

Ahí fue cuando Reimond Manco puntualizó en que existe un jugador dentro de Alianza Lima, sin revelar el nombre, que sería el causante del mal ambiente en la interna, de tal manera que el exitoso entrenador de Manchester City tampoco podría resolver este inconveniente.

“La estoy dejando picando porque he estado en un camerino y esas cosas pasan, de verdad te digo que eso pasa. La molestia y el grupo está partido, pero no por el entrenador que venga porque puede venir Guardiola y será igual. Mi punto de vista es que hay un jugador que es el cáncer y entrenador que venga no va a funcionar porque mientras no lo saques, eso va a seguir igual”, comentó.

¿Hernán Barcos, señalado en Alianza Lima?

Evidentemente, con esta sorpresiva infidencia surgió una pregunta entre los que miraron el programa y era si Hernán Barcos de quien se hablaba. En esa línea, Manco Albarracín lo descartó rotundamente diciendo que es un jugador de mucha jerarquía y que marca la diferencia en el equipo. Asimismo, aseguró que el delantero argentino puede tener seguidores y críticos, pero que no se trata de él.

“Tú no puedes decir algo porque todo lo mal interpretan. Yo digo es que nadie está en contra de Hernán Barcos. Es un jugadorazo que marca mucha diferencia y nadie le está echando la culpa diciendo que el cáncer es él, pero creo que sí hay un cáncer en Alianza. Es real que hay algo dentro que está mal, lo que pasa es que se le asocia a Barcos porque es el líder, el que más habla y ese tipo de cosas, pero nadie está diciendo que es él. Todo lo que ha demostrado está visto, puede gustarte o no pero nadie está diciendo que es él. Lo que estamos diciendo es que hay un cáncer en Alianza Lima. Ya no es un tema de técnico”, sostuvo.

Hernán Barcos acabó como máximo goleador de Alianza Lima en la Liga 1 con 17 dianas. - créditos: Liga 1

Estas declaraciones van acompañadas por lo que mencionó el ex’Jotita’, en las que resaltó que hubo varios jugadores de Alianza Lima que no desplegaron su mejor versión en la final de la Liga 1 2023 ante Universitario. No tanto por el rendimiento, sino por el derroche físico y las ganas de no perder.

Con este año en blanco, la dirigencia ‘íntima’ buscará hacer una reforma en el plantel para buscar el campeonato nacional el 2024, año del centenario de su clásico rival, además de querer trascender en el plano internacional.