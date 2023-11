¿Quién apagó las luces de Matute? ‘Coki’ Gonzales dio detalles inéditos sobre lo que pasó en final Alianza Lima vs Universitario

El periodita se refirió al terrible suceso que ocurrió luego del triunfo de la ‘U’ ante los ‘íntimos’, con pormenores no conocidos. (Video: Coki Gonzales)

El entorno de Alianza Lima ha permanecido en silencio luego del apagón que se llevó a cabo al término de la final vuelta de la Liga 1 2023 ante Universitario de Deportes. A excepción de un comunicado que el club dio a conocer explicando el motivo del suceso, los dirigentes no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, ‘Coki’ Gonzales reveló detalles inéditos sobre el posible responsable.

“El switch para apagar las luces del estadio de Matute está en uno de los palcos de Occidente. Y es un solo switch que apaga absolutamente todas las torres de iluminación del estadio Alejandro Villanueva”, fueron sus primeras palabras a través del canal de YouTube, Coki Gonzales.

Evidentemente, surge la pregunta de si los encargados de seguridad tuvieron que ver, a lo que respondió lo siguiente: “Cuando el partido estaba por terminar, el jefe de seguridad de Alianza Lima, con algunos miembros de seguridad del club, comenzaron a hacer las rondas respectivas, comunicándose por radio. Quedaban cuatro minutos para que termine el partido, era inminente el título de Universitario de Deportes ganando 2-0 y los seguridades iban haciendo sus rondas”.

Ahora, el periodista le quitó total responsabilidad a dichos miembros por el corte de luz. “Un grupo se fue al departamento de cámaras como fue el jefe de seguridad, otros fueron a distintos puntos para poder manejar la situación. Es en ese momento que termina el partido y se apagan las luces. Lo primero que decir es que el departamento de seguridad no sabía lo que estaba ocurriendo porque se sorprendieron y preguntaron qué estaba pasando”, dijo.

Jorge ‘Coki’ Gonzales volvió a enfatizar en que el decreto para el apagón llegó desde la zona de Occidente, aunque sin especificar el nombre de la persona. De todos modos, al ser la cabeza del club, pidió que el administrador, José Sabogal, salga a hablar. “La orden vino de Occidente. No sabemos exactamente quién, pero hay algo que queda claro: quien manda en Alianza Lima, legalmente, es el señor José Sabogal, que hasta hoy no dice nada”, acotó.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Luego del apagón, se generó un clima de preocupación en los miles de asistentes que acudieron al estadio Alejandro Villanueva. El mensaje que brindaron desde Alianza Lima era de que la gente evacúe rápidamente las tribunas para así “preservar la integridad y seguridad del público y de las delegaciones deportivas”.

Y si bien el hecho no pasó de unas bengalas lanzadas al campo que terminaron siendo controladas, esto se viralizó en redes sociales y los medios más grandes del mundo lo difundieron en sus respectivos portales. Diversas entidades del Estado negaron que hayan sido culpables del corte de luz y, más bien, habría una investigación para esclarecer los hechos.

La Policía deslindó de cualquier acto que pueda afectar la seguridad de las personas - crédito Policía Nacional del Perú

Petición a exmiembro del Fondo Blanquiazul

Con todo el panorama de incertidumbre, el comunicador le pidió a Salomón Lerner, exmiembro del Fondo Blanquiazul, pero cercano al entorno del actual mandatario de Alianza Lima, que lo aconseje para brinde detalles de lo ocurrido y todo pueda esclarecerse.

“Aquí le diría al señor Salomón Lerner, que legalmente no aparece en ningún padrón como directivo de Alianza Lima que los aconseje. Sabemos que va a armar el plantel del próximo año, que tiene sus asesores y la última palabras usted la tiene. Quiero que aparezca, que diga quién apagó la luz, quién pudo haber sido el responsable de una catástrofe”, sostuvo.

Eso no fue todo, ya que el trabajador de Latina Televisión reiteró su mensaje hacia José Sabogal. “Como (el club) está en un proceso concursal, se escuda en ese cargo de administrador para no hablar cuando las ‘papas queman’. ¿Qué nos dice que seguridad no sabía del apagón? Que no fue planeado, que fue una decisión tomada a último momento”, precisó.