Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y le advierte que aún no cante victoria: “Falta la Corte Suprema”

Magaly Medina le aclara a Jefferson Farfán que apeló sentencia impuesta por la Corte Superior de Justicia. (Foto: Captura de IG)

Este martes 14 de noviembre, Jefferson Farfán dio a conocer que la Corte Superior de Justicia de Lima había rectificado la condena por difamación que se le impuso a Magaly Medina. De acuerdo a la sentencia, la ‘Urraca’ debía de cumplir 1 año y 8 meses de prisión suspendida, además del pago de 100 mil soles por reparación civil.

Infobae Perú se comunicó con la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ para saber su opinión al respecto. Lo primero que la ‘Urraca’ precisó es que esta sentencia no será aplicada, pues su abogado ya apeló a la Corte Suprema de Justicia.

“Estos juicios llevan años. Todo está en apelación, ya se apeló, así que esto sube a la Corte Suprema, entonces nos toca esperar. Estos juicios demoran mucho y lamentablemente Jefferson Farfán y su abogado, que al parecer el único cliente que tiene es Jefferson Farfán, porque para metido en los juzgados, viendo y presionando para que salgan estos juicios rápidamente”, señaló.

Magaly Medina vuelve a perder contra Jefferson Farfán en su lucha en los tribunales. | Composición/difusión/captura de ATV/Instagram

Asimismo, Magaly Medina aseguró que desde que Jefferson Farfán dejó el fútbol de manera profesional, su programa ya no tuvo mucho interés en él. La periodista también explicó que nunca difamó al exjugador de la selección peruana, pues todo lo que dijo sobre su romance con Yahaira Plasencia, resulto siendo cierto y todo está registrado.

“La justicia en nuestro país tiene mejores cosas en los que concentrarse. Jefferson Farfán ha sido un personaje público, ahora podemos decir que está desaparecido de los medios, a nosotros ya no nos llama la atención, pero las cosas que le hemos criticado, sin críticas. Las críticas están respaldadas por la Constitución Política del Perú, todos tenemos una libre opinión, libre expresión”, añadió.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ le recomendó a Jefferson Farfán tener un poco de más de paciencia, especialmente si es un personaje público que está sometido a la opinión pública. En ese sentido, la periodista reflexionó y señaló que si ella fuera parte de la justicia peruana, no aceptaría este tipo de demandas que solo le hacen perder el tiempo a los jueces.

Jefferson Farfán le ganó nuevamente a Magaly Medina un juicio. (Foto: Composición)

“Los personajes públicos deben de tener un poco más de correa y resistencia que el resto de las personas. Eso es algo que él no tiene, porque siempre ha tenido un abogado que está mirando quién le hizo un guiño, una cosa que no le gustó. La verdad es que ahorita los problemas de este país son tan importantes, tan graves. Si yo fuera parte de la organización de justicia de este país, ni caso le haría, esos son juicios que ni siquiera el Poder Judicial debería de aceptar, porque son una pérdida de tiempo. Los mediáticos debemos de aprender a tener correa, porque nada de lo que le he dicho es mentira”, añadió.

Finalmente, Magaly Medina volvió a resaltar que Jefferson Farfán no debería de cantar victoria por adelantado, ya que falta una instancia, el cual podría darle la razón a ella y todo el juicio quedar anulado. “Son gente que siempre les ha gustado tener poder y ejercer poder, pero felizmente hay una instancia más. Todo lo que dice la sentencia ha quedado en apelación”, sentenció.