Papá de Austin Palao elogia a Flavia Laos y descarta separación por infidelidad: “Ellos son responsables”

Papá de Austin Palao rompe su silencio sobre rompimiento de Flavia Laos | América HOY / América TV

El padre de Austin Palao se pronunció sobre el rompimiento del modelo con Flavia Laos. Según comentó el señor Steve Palao, el exchico reality y la rubia cantante se encuentran en etapas distintas de su vida, por lo que apoya su decisión en separar sus caminos. Sin embargo, no pierde la ilusión de que vuelvan a juntarse en el futuro.

“Son temas de muchachos, son chicos. Ellos están en una carrera importante en su vida y si han decidido llevar cada uno un lado hay que respetar”, expresó el también padre de Said Palao en diálogo con ‘América Hoy’.

Por otro lado, indicó que, tras el anuncio de separación, Austin Palao está “enfocado en su trabajo y en temas personales”. En tanto, elogió a Flavia porque se lleva buenos recuerdos de ella, por lo que espera que algún día vuelva a estar con su hijo.

El padre de Austin Palao no descarta que la pareja se reconcilie a futuro. Captura/América TV

“Es una excelente chica, yo le deseo lo mejor. Yo sé que le irá muy bien. Tal vez mañana, más tarde, de repente, se vuelven a ver y se juntan, así es la vida”, complementó.

Por último, Steve Palao señaló que no hay necesidad de “pensar que las relaciones terminan por pelea o por infidelidad”. “Las personas, a veces, terminan una relación porque cada quien está enfocado en distintas cosas. Y eso es lo bonito de terminar de una buena manera. Ellos son bien responsables en ese sentido”, sentenció.

La historia de amor entre Flavia Laos y Austin Palao.

Austin Palao y Flavia Laos se pronuncian

Aunque cada uno aseguró que no hablarían sobre su separación, Flavia Laos fue la primera en romper su silencio para las cámaras de ‘América Hoy’, señalando que está segura de su decisión y que agradece a los fans por todo el apoyo que ha recibido en los últimos días.

“Yo los adoro, gracias por esos DM’s que recibo, por ese apoyo desde siempre para todo. También estén tranquilos, es la decisión correcta para ambos. No hablaré más del tema, no se peleen entre fans porque la guerra de fans la inician ellos. El cariño está, el apoyo también y siempre le desearé lo mejor”, expresó la intérprete de ‘Ahora me llamas’.

Flavia Laos dejó en claro que no se reconciliará con Austin Palao. Captura/América TV

Por su parte, Austin Palao sorprendió a los conductores de ‘Amor y Fuego’ al informar que no es amigo de su expareja.

“Creo que dejé todo claro en la historia de Instagram, por respeto no hablaré más nada. La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos. No tiene nada que ver (con la exposición en redes). Cuando uno termina una relación, lo más sano es cortarlo en todo sentido. Yo tengo esa idea. No pienso entrar a más detalles, solo desearle lo mejor, y son cosas que pasan”, sostuvo.

El comunicado de la separación

“Quiero confirmar mi separación con Austin, es una decisión difícil de comunicar, pero ustedes siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite. Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras pueden tomar (...) No es un momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio”, manifestó Flavia Laos en una misiva, el pasado viernes 10 de noviembre.

Flavia Laos emite comunicado anunciando su ruptura con Austin Palao. IG

Seguidamente, el hermano de Said Palao confirmó la noticia en sus plataformas, entristeciendo a los seguidores de ambos bandos.

“Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos, por lo cual agradeceríamos que respeten nuestro silencio”, escribió.