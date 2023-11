Renato Tapia restó importancia al factor altura en Perú vs Bolivia y pidió evitar triunfalismos en duelo de Eliminatorias 2026

El mediocampista habló del factor altura, las críticas, su presente y lo que será el choque en La Paz. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana se medirá en condición de visitante el jueves 16 de noviembre ante su similar de Bolivia en un duelo válido por la jornada 5 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026. Será un choque entre dos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla, por lo que podría ser un punto de quiebre. En ese sentido, Renato Tapia restó importancia al factor altura (3,5813 metros sobre el nivel del mar) y pidió evitar triunfalismos.

“Pensamos que no hay excusa, no hay altura que valga. Tenemos que ir mentalizados en que va a ser un partido duro, que será luchado. Ellos también buscarán lo mejor, pero no tenemos que darle vuelta al asunto y salir a jugar como sabemos”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa en la Videna.

De la misma manera, valoró su actualidad futbolística y solicitó a todo el Perú que trate de no pensar en que la ‘bicolor’ va a estar por encima de los locales, pues ambas escuadras están enfocadas en salir del fondo del proceso clasificatorio.

“Me siento muy bien. Físicamente creo que he mejorado muchísimo. El que piense que vamos a allá y seremos superiores y que las cosas van a ir bien, está totalmente equivocado. Bolivia siempre en casa es muy complicado. Si bien es cierto que prácticamente estamos en las mismas condiciones, creo que no podemos dar un partido tan difícil así por sencillo. Hay que enfrentarlo como tal. Sabemos que los dos estamos necesitados de puntos y va a ser un partido muy lindo y complicado”, declaró.

Renato Tapia afronta su tercera Eliminatoria con la selección peruana. - créditos: FPF

Y es que la selección peruana está ubicada en el penúltimo lugar de las Eliminatorias 2026 con solo un punto producto del empate ante Paraguay en Ciudad del Este. Ante Brasil, Chile y Argentina perdió, por lo que intentará revertir su situación ante Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima.

La ‘verde’ cambió de entrenador: salió el argentino Gustavo Costas y lo relevó el brasileño Antonio Carlos Zago, quien buscará reconducir el rumbo del equipo, teniendo como primer rival a la ‘blanquirroja’ en el estadio Hernando Siles de La Paz.

Mezcla de juventud con jerarquía en Perú

Ante ese panorama, Renato Tapia rescató el aporte los jugadores jóvenes que han ingresado al plantel, que sumado a los elementos de experiencia, se enfocarán en llevar al equipo a los puestos de clasificación a la cita mundialista.

“Sabemos de la calidad que tenemos. Los jugadores que poco a poco se están dando a conocer, entrando en el grupo, se nota en los entrenamientos y en los partidos. Es un proceso, son tres años largos. Hemos merecido más de lo que tenemos hoy en día, pero somos conscientes de que el grupo puede manejar este tipo de situaciones. En este momento sale a relucir la jerarquía, el poder y coraje que hay dentro para revertir la situación”, sostuvo.

La selección peruana no ha sumado de a tres en lo que va de las Eliminatorias 2026 con Juan Reynoso. Bolivia y Venezuela están en la mira. - créditos: FPF

Respuesta a las críticas

El último resultado de la selección peruana fue una derrota por 2-0 ante Argentina en el Estadio Nacional. En esa línea, el futbolista de Celta de Vigo dijo lo siguiente: “Del partido con Argentina puedo hablar poco porque fue uno muy atípico, mucha gente estuvo en contra. Independientemente del resultado, ya se venía con algo detrás y con mucha malicia sobre todo”.

Con esa caída, las críticas se fueron contra el técnico Juan Reynoso, que no ha podido hacer que el equipo genere volumen ofensivo ni tampoco conseguir victorias. Por tal motivo, el jugador de 28 años salió a respaldarlo y lanzó un tajante comentario.

“Nosotros estamos al 100% con él (Juan Reynoso). Sabemos qué es lo que quiere, el grupo de trabajo que tiene, lo bien que trabaja con tan pocos días de trabajo, con tan poco tiempo de espera con algunos jugadores que llegan tocados o lesionados. Nosotros obviamente escuchamos las críticas, pero estamos enfocados en nosotros, sabemos que podemos revertir esta situación en cualquier momento. Va a llegar, y ese día obviamente la gente va a estar con nosotros, pero ya sabemos quiénes están en las buenas y las malas. Eso es lo que vale”, acotó.