Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula: el dilema de Juan Reynoso en las selección peruana durante las Eliminatorias 2026

Juan Reynoso tiene una gran disyuntiva con miras a la tercera ventana de Eliminatorias 2026: ¿Guerrero o Lapadula? | Crédito: Composición Infobae

El Perú entero se encuentra en modo selección. Todos están centrados en lo que hará la ‘bicolor’ en los últimos encuentros clasificatorios del año. Los comandados por Juan Reynoso se enfrentarán a Bolivia, en La Paz, y Venezuela, en Lima, con la consigna de sumar sus primeros triunfos en las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

De momento, el presente es muy desalentador teniendo en cuenta que Perú marcha en el penúltimo lugar del proceso clasificatorio mundialista a Norteamérica con tan solo una unidad cosechada de un empate sin goles contra Paraguay. En las siguientes ventanas eliminatorias se vieron derrotas: 0-1 vs Brasil, 2-0 vs Chile y 0-2 vs. Argentina.

Ahora, aparentemente, el contexto puede variar de sobremanera al conocer que Gianluca Lapadula volverá a ser citado por el estratega Reynoso Guzmán después de varios meses por culpa de una lesión al tobillo. A ello se suma la vigencia goleadora del veterano Paolo Guerrero, a quien en un principio se le asignó la responsabilidad ofensiva con la selección. En medio de esas dos posiciones, sin embargo, surge una interrogante que se cae de madura: ¿Cuál de los dos será el ‘9′ en el nuevo combo mundialista?

Guerrero y Lapadula participan en un nuevo circuito mundialista defendiendo la camiseta de Perú. - Crédito: GEC

La resurrección goleadora de Guerrero

La cédula de Paolo Guerrero dice claramente que tiene 39 años, que está a escasos meses de cumplir las cuatro décadas de vida y que su retiro está cerca por cuestiones naturales de la vida. La actualidad, por otro lado, dice que su estado de forma es de un futbolista maduro que aún cuenta con fuerza en sus piernas para recorrer las canchas de fútbol toda vez que todavía posee pólvora en sus botines al momento de conectar balones a las redes rivales vistiendo la camiseta de Liga de Quito.

El ‘Depredador’ llegó a Ecuador con la expectativa de su afamada trayectoria. Y si bien le costó demasiado hacerse notar, lo cierto es que su destape goleador llegó en el momento preciso para todos los involucrados. Viene de marcar, de un solo golpe, cuatro goles en sus tres últimas presentaciones con LDU (Independiente del Valle, Técnico Universitario y Libertad FC) y se postula como la referencia ofensiva de Perú en la quinta y sexta fecha de las Eliminatorias 2026, tal y como ha venido siendo desde el debut en Ciudad del Este.

El peruano suma 4 tantos en el campeonato ecuatoriano de Primera División. (Video: Star Plus)

La recuperación esperada de Lapadula

No hay mal que por bien no venga. A esa proposición universal se aferró el Cagliari al momento de enterarse de la baja durante meses de Gianluca Lapadula. Los problemas se acrecentaron al tiempo que el arranque en la Serie A fue tormentoso por los resultados irregulares constantes. No llegaban los resultados mientras que ‘Il Peruviano’ centraba todos sus esfuerzos en la rehabilitación.

Todo cambió, como por arte del destino, cuando el atacante peruano se asomó al final de su recuperación. Allí los sardos lograron un envión anímico representado en un remontada 3-4 contra Frosinone y luego en un hecho que fue más allá. Por Coppa Italia, Gianluca salió al rescate de los suyos en un juego contra Udinese y si de un héroe se tratara, contribuyó con un gol decisivo al 120′ para lanzar a su institución a una victoria agónica demostrando, además, que ya está al 100%. Después de esa jornada épica, siguió sumando minutos en Serie A aunque sin rubricar en el tanteador.

Gianluca Lapadula anotó el gol del triunfo 2-1 de Cagliari ante Udinese por la Copa de Italia 2023

La decisión final corre por Reynoso

Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula, los delanteros por excelencia en las Eliminatorias 2026 que gozan del cariño de la afición nacional, están separados por algunas aristas puntuales. En concreto: veteranía y actualidad.

Así que Juan Reynoso deberá entrar en escena para decantarse por uno de ellos en los próximos partidos eliminatorios contra Bolivia y Venezuela. Aunque, quién sabe si el responsable técnico nos da la contra y apuesta por ambos como en el último cotejo preparatorio contra Japón. Veremos con qué nos sale el ‘Ajedrecista’.