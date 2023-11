Ministro de Economía rectifica a Dina Boluarte: “Reconocemos que la situación es compleja, no vivimos en una burbuja”

Fuente: RPP

El ministro de Economía, Alex Contreras, admitió este domingo que el país sobrelleva una “situación compleja”, pese a que la recesión es “perfectamente mitigable”, y rectificó la postura de la presidenta Dina Boluarte en su última gira a Washington, donde deslizó el país está “en calma y paz”, y con “estabilidad económica”.

“Nosotros reconocemos que la situación es compleja. Nos ha tocado un año muy duro, pero eso no significa que no haya habido avances. Ha habido una reducción importante de la inflación, hemos acumulado ahorros fiscales, ha habido una mejora importante en lo que respecta a los proyectos de inversión privada”, señaló en una entrevista difundida en RPP.

“[Perú] es un país que ha sido muy golpeado en los últimos años y revertir la situación es complicado. A nombre del Gabinete, [quiero] descartar que vivimos en una burbuja. Al contrario, estamos muy en contacto con los ciudadanos, viajando, trabajando mucho no solo en la reactivación, sino también en la preparación frente a la emergencia. Si hubo la sensación [de que se minimizó la situación], pido las disculpas respectivas”, siguió.

Contreras volvió a referirse a las críticas que enfrenta por anunciar la recesión después de evadir el tema o negarlo en sus declaraciones. “No hubo en ningún momento desconocimiento de la situación. Cuando dije que no había recesión, no la había. Había indicadores mixtos, el empleo estaba creciendo, el consumo también. Pero cuando se reconoce, es porque hay un desvío en la proyección. Todo el mercado esperaba una recuperación, cosa que no pasó”, aclaró.

El ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, en una fotografía de archivo. EFE/ Stringer

Sus declaraciones llegan tres días después de que el Ejecutivo lanzara el plan Unidos, dirigido especialmente a sectores como Construcción, Turismo, Inversión privada y otros, y que supone una inversión pública de 15.000 millones de soles, más del 1% del Producto Bruto Interno (PBI).

En rigor, se trata de 25 medidas que apuntan a reactivar la economía con diversas medidas multisectoriales para enfrentar la recesión y el fenómeno meteorológico de El Niño, que llegará próximamente al país. Las propuestas incluyen triplicar el presupuesto del programa Impulso MYPERU para financiar a las micro y pequeñas empresas.

“En sencillo, más empleo, más producción y más oportunidades. Son 25 medidas claves en este proceso de reactivación para revertir la desaceleración estructural que nos ha tocado enfrentar como gestión. Justamente por eso [se ha ideado] este nuevo plan”, resumió Contreras.

Mencionó que el plan tiene como ejes mejorar el acceso al crédito y su financiamiento, el impulso a sectores clave como la minería, la petroquímica, la agroexportación, la acuicultura, el turismo y la energía, y finalmente, incrementar las inversiones hasta que, en 2024, lleguen a los 8.000 millones de dólares en asociaciones público-privadas.

Dina Boluarte en Washington DC (EE.UU.) durante una gira oficial. EFE/Lenin Nolly

“La meta de Gobierno es salir lo más rápido posible. ¿Cuánto tardará? Depende de la implementación de estas medidas y lo que pase en el primer trimestre [de 2024], pero la ventaja que tenemos es que, mes a mes, podemos monitorear la actividad económica. Hay indicadores interesantes en octubre, la inversión minera ha dado un número positivo en el mes, las órdenes de exportaciones empiezan a crecer y las importaciones están mostrando algunas tasas positivas después de tiempo”, puntualizó.

Solo dos semanas atrás, desde EE.UU., Boluarte se mostró confiada en abrir las puertas a próximos inversionistas. “Estamos acá para poder afianzar nuestra comunicación bilateral con Estados Unidos, ya que el país es nuestro segundo socio importante en América en nuestras inversiones. Es importante decirle que el Perú garantiza un país democrático, que tiene estabilidad económica, jurídica y política”, señaló.

Fue la segunda vez que viajó a la nación norteamericana para participar en la Cumbre de Líderes de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP), que prometía una reunión entre la mandataria y Joe Biden. Sin embargo, el encuentro nunca llegó y días después dimitió la excanciller Ana Gervasi, así como el embajador de Perú en Washington, Gustavo Meza Cuadra.