Milett Figueroa no lo oculta más y llena de elogios a Marcelo Tinelli: “Es divino y una gran compañia”

Milett Figueroa no lo oculta más y llena de elogios a Marcelo Tinelli. América TV.

Desde que Milett Figueroa está en Argentina da mucho de que hablar y uno de los motivos es por su acercamiento a Marcelo Tinelli, conductor de ‘Bailando 2023′, reality donde participa con su nuevo bailarín.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa dan explicación de su presunto beso: foto es expuesta en programa en vivo

Pero más allá de su desempeño en la pista de baile, lo que ha llamado la atención es su vínculo con Tinelli. Cada vez son más frecuentes sus salidas y su relación participante-conductor en el show estaría pasando al ámbito más personal.

En menos de dos semanas, han ido juntos al teatro a ver la obra ‘Brujas’ donde actúa Moria Casán. Luego, Milett fue vista en la reunión de cumpleaños de la hija del presentador gaucho, ‘Candelaria’ y en otros eventos más junto a la estrella argentina.

Te puede interesar: Marcelo Tinelli presentó a Milett Figueroa a sus hijos y está a un paso de oficializar su romance

Y poco a poco vienen revelando los sentimientos que estaría naciendo en ellos, ya que Milett Figueroa acudió a un programa de América TV de Argentina y llenó de elogios a Marcelo Tinelli. Contó que es lo que más le agrada desde el momento que lo conoció. Además, no dejó de halagarlo y calificarlo con un hombre muy interesante.

“Es un tipazo, divino, gran anfitrión y además me encanta charlar con él. Es un gran narrador de historias, me encanta escucharlo. Él es una gran compañía... conecta muy rápido con las personas, tiene esa transparencia que muy pocas personas lo tienen”, indicó.

Milett Figueroa no lo oculta más y llena de elogios a Marcelo Tinelli. América TV.

Milett Figueroa negó que coqueteos con Marcelo Tinelli sea una estrategia

Por otro, Milett Figueroa negó que los coqueteos con Marcelo Tinelli sean parte de una estrategia, pues ella se considera una persona muy honesta y cuando alguien le gusta lo demuestran ante los demás.

Te puede interesar: Milett Figueroa revela la fecha de su posible regreso al Perú

Un reportero del magazine argentino MMD le consultó si sus coqueteos y salidas forman parte del show para poder permanecer en el ‘Bailando 2023′. “¿Cuánto de lo de Tinelli es estrategia y cuánto tiene de realidad”, le consultó a la peruana.

“Hay un dicho que dice; ‘Interprétalo como quieras’... la verdad que no tengo estrategias, yo disfruto cada segundo de mi vida. Honestamente, yo vivo mi día a día porque lo siento. Si conozco a alguien honestamente me entrego desde el corazón. No tengo estrategias, la verdad creo que tengo el talento suficiente para defenderme en la pista como yo quiero”, indicó.

Milett Figueroa regresaría pronto al Perú.

Novia de Giacomo Bocchio habló por primera vez de Milett Figueroa

Ha pasado mucho tiempo desde que Milett Figueroa participó en la primera temporada de ‘El Gran Chef Famosos’. Sin embargo, aún hay quienes la vinculan con Giacomo Bocchio, uno de los tres jurados del programa. En una reciente entrevista, Brenda Dávila, pareja del cocinero tacneño, decidió poner punto final a los rumores.

Este fin de semana, Giacomo Bocchio y su novia Brenda Dávila asistieron juntos a un evento, en donde nuevamente el chef fue consultado sobre su supuesto romance con la modelo, que ahora se encuentra en Argentina formando parte del concurso ‘Bailando 2023′.

“No pasó nada. Mi querida amiga, le mando un fuerte abrazo, que le vaya bien en su show de baile”, expresó el jurado de ‘El Gran Chef Famosos’, quien lució incómodo por la pregunta debido a la presencia de su enamorada.

Novia de Giacomo Bocchio habló por primera vez de Milett Figueroa | TikTok/@mamagatito

Para sorpresa de muchos, Brenda Dávila no se amilanó y señaló muy segura que Milett Figueroa era una persona apreciada por ambos. “La queremos”, expresó entre risas; sin embargo, afirmó que no eran amigas, pese a que Giacomo precisó que se saludaban cordialmente las veces que coincidían en las grabaciones.

“Nos saludábamos con mucho cariño. No (es mi amiga), pero me parece una chica increíble”, manifestó la también cocinera, de nacionalidad venezolana.