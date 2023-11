Ministro del Interior promete “golpe potente” a la extorsión en 20 días y espera no ser censurado: “Déjenme trabajar”

Ministro del Interior, Vicente Romero, promete resultados contra la extorsión en 20 días. Video: RPP Noticias.

El cuestionado ministro del Interior, Vicente Romero, anunció la mañana de este sábado que la Policía Nacional del Perú (PNP) está trabajando en próximamente ejecutar un “golpe potente” contra la grave ola de criminalidad que azota las calles de Lima y regiones del país durante los últimos meses. Por ello, le pidió a la población que “confíen” en su gestión.

“Le puedo decir, con absoluta certeza, que la Policía va dar un golpe tremendo y potente en unos 20 a 25 días. Muy potente, sobre todo, contra los extorsionadores. Segundo, se está trabajando a nivel inteligencia temas muy delicados sobre las organizaciones transnacionales. El Tren de Aragua sí, efectivamente, está en toda la región. Pero tenemos al Comando Vermelho desde el 2019. Y esta organización tiene ideología y hay que tener mucho cuidado”, dijo en RPP.

Romero enfatizó que la guerra contra la criminalidad no es de ahora, sino de hace años. Agregó que si aceptó ser el titular del Mininter por segunda vez fue, básicamente, para servir al país y no por algún interés particular.

“Esta es una batalla contra la inseguridad que todos debemos trabajar. Es un problema que viene de largos años, pero mi mensaje contundente es que confíen en nosotros. Yo estoy en el sector Interior por segunda vez. He aceptado [el cargo] por un amor al país y no tengo algún interés personal como muchos otros, quienes tienen intereses particulares”, anotó.

El titular del Mininter aseguró que no se aferra a liderar el Mininter cuando le consultaron sobre las intenciones que un sector del Congreso de la República tiene para censurarlo por su manejo deficiente de la inseguridad ciudadana. Este asunto se discutiría la próxima semana en la sesión del Pleno, donde varias bancadas como el fujimorismo, Avanza País, Renovación Popular y la izquierda pedirían su cabeza.

“No me aferro al cargo, por si acaso. Solo pido que déjenme trabajar”, refirió Romero a los parlamentarios.

De otro lado, lamentó que la Comisión de Defensa y Orden Nacional, cuyo presidenta es la legisladora Patricia Chirinos (Avanza País), haya decidido archivar con 14 votos a favor la propuesta para crear una Policía del Orden y Seguridad, integrada por reservistas de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), que iba ayudar en la lucha contra la delincuencia.

“Lamentable. Hubiese sido una decisión histórica para el Perú entendiendo que es una necesidad urgente. La población reclama más seguridad, más policías, más comisarías, más patrulleros, y cámaras de video. Todos los días recibo alcalde y gobernadores en mi oficina. Y eso es lo que buscan”, agregó.

Hay que precisar que algunos legisladores como José Cueto (Renovación Popular) sostuvieron que esta idea era muy “populista”.

“No había ni una razón realmente y los pocos argumentos que dieron no convencieron a la comisión. Al ministro del Interior (Vicente Romero) le dieron varias ideas para mejorar el sistema de seguridad que hay, pero nada de eso le ha servido y han insistido en este proyecto que no tiene ni pies ni cabeza”, comentó.

Estado de Emergencia

De otro lado, el titular de la cartera de Interior también defendió el Estado de Emergencia que se decretó en los distritos del Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Lince para reducir los niveles de criminalidad.

“Al día de ayer [viernes], San Juan de Lurigancho ha bajado menos del 30 por ciento el hurto, el homicidio y sicariato. En San Martín de Porres es menos 29 por ciento. Cercado de Lima es menos 39 por ciento. Y Lince es menos del 33 por ciento”, agregó.

A pesar de estas cifras, el ministro Vicente Romero reconoció que no ha bajado el tema de la extorsión. Sin embargo, anotó que hay un motivo por el cual no se dé este escenario. “Como hay un control territorial en las calles, ahora es muy fácil agarrar un celular en cualquier lugar y comienza a extorsionar. Y eso se ha evidenciado en Gamarra, donde la gente ya está harta”, refirió.