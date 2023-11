Ventanilla: Sujeto arroja agua a joven que paseaba mascota frente a su casa

Nuevo caso de violencia hacia dueños de mascotas se difunde por las redes sociales. (TikTok/Enjaque Noticias)

Una nueva denuncia contra un ciudadano que ataca al dueño de una mascota sale a la luz. Esta vez, una joven en Ventanilla fue víctima de agresión por parte de un hombre, quien —pese a que ella se encontraba en la calle— le recriminó por acercarse a su hogar durante el paseo habitual que hacía con su perro.

Te puede interesar: Afectados por derrame de Repsol critican a la PCM por dilatar reunión con pescadores y crisis se agudiza

En la urbanización Pedro Cueva, del mencionado distrito, un ofuscado vecino, al notar que una mujer pasaba por la calle en la que se ubica el condominio que él habita con su perro, decidió amedrentarla arrojándole agua. Según el sujeto, no debían transitar por esa zona con mascotas.

Denuncia ciudadana contra sujeto que arrojó agua

Vecinos apoyaron a la joven y llamaron a Serenazgo. - Crédito: TikTok/EnjaqueNoticias

Una residente del distrito que se movilizaba por el lugar presenció todo lo ocurrido y, ante el pedido de la joven de ayuda y debido a la injusta situación, ella optó por grabar lo que sucedía. La fémina, a su vez, consultó al vecino de los motivos por los que reaccionó así.

Te puede interesar: Encuentran camioneta donde secuestraron a hija de empresario de frigoríficos

“Llama a Serenazgo. ¿Qué le pasa? ¿Cómo le va a echar agua a la chica? Míralo, míralo, la está mojando. Se pasa, señor. ¡Cómo le va a echar agua a la chica! La calle no es de nadie, señor, la calle no es de nadie. ¿O usted se ha comprado la calle? Usted está agrediendo a una señorita que está en la calle”, le recriminó muy indignada.

Por su parte, la joven que fue atacada aseguró que procedería con el trámite legal que correspondía por lo ocurrido. Ella se mostró muy nerviosa por toda la situación que se generó, ya que aseguró que vive por dicho lugar desde hace tiempo y nunca había tenido ningún problema de este tipo. “No se preocupe, yo lo voy a denunciar. Ya lo están grabando y yo lo voy a denunciar”, aseguró.

Te puede interesar: La muerte de Nazca y Pantera, y una justicia que no llega

En tanto, la autora del video resaltó que, en todo momento, la vecina llevaba a su mascota con la correa y collar correspondiente, además de que portaba un dispensador de bolsas para, de requerirlo, recoger el excremento del perro. Esto debido a que entendía que era una obligación que tenían que cumplir todas las personas que saquen a sus perros.

Vecinos apoyaron a la joven y llamaron a Serenazgo. - Crédito: TikTok/EnjaqueNoticias

Difusión de video e indignación en redes sociales

El portal de TikTok Enjaque Noticias publicó el video de los momentos en los que el sujeto arrojó agua a la joven y a su perro desde el interior del condominio en el que reside, en la urbanización Pedro Cueva. De esta manera, se procedió con la difusión del material audiovisual y muchos cibernautas mostraron su rechazo por lo ocurrido.

La condena del accionar del hombre fue masiva y los comentarios de apoyo de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar. “La gente no entiende que los animalitos ya no están solos”, “Por favor, ayudemos todos para que se haga viral el video”, “¿Serenazgo? Llama de frente a la Policía Nacional”, “Es hora de que estos hechos tengan consecuencias porque, si no, seguirán repitiéndose y será cada vez”, fueron algunos de los mensajes dejados.

Vecinos apoyaron a la joven y llamaron a Serenazgo. - Crédito: TikTok/EnjaqueNoticias

Llaman a protestar en contra del accionar de vecino

Dentro de estos mensajes de respaldo, también hubo un grupo de personas que llamó a protestar a las afueras de la casa del vecino, tal y como ocurrió con la mujer que atacó al actor Andrés Wiesse hace unas semanas. La mayoría pedía la dirección exacta del condominio de Ventanilla para llegar con sus mascotas.

“Creo que quiere que vayamos a su casa”, “Hay que hacer algo, hizo llorar a la chica”, “No importa el distrito que sea, respetos guardan respetos. Debemos ir todos”, “Que le está pasando a las personas con los animalitos? ¿Ahora no pueden estar en la calle?”, precisaron.