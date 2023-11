Horacio Calcaterra catalogó título de Liga 1 con Universitario como el más importante de su carrera

Horacio Calcaterra fue protagonista en título de Universitario en la Liga 1 2023. Crédito: Liga 1

Horacio Calcaterra fue un jugador clave en el éxito de Universitario en este 2023. Aunque en varias ocasiones tuvo que esperar por su oportunidad desde el banquillo, cuando le tocó jugar, supo aportar de la mejor forma, así como lo hizo en la final contra Alianza Lima. Y tras levantar el trofeo con el elenco ‘crema’, el volante de 34 años confesó que ese ha sido el título más significativo de su carrera.

Te puede interesar: Descomunal golazo de Horacio Calcaterra que selló el triunfo de Universitario ante Alianza Lima en la final de Liga 1 2023

En una reciente entrevista con el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, ‘Calca’ fue consultado sobre si el campeonato conquistado con la camiseta de la ‘U’ fue el más importante en su trayectoria personal y él no dudó en responder afirmativamente, a pesar de que en el pasado ganó cuatro veces el campeonato nacional con Sporting Cristal (2014, 2016, 2018 y 2020).

“Sí, sin duda, por cómo se dio, porque era el clásico rival y si nosotros no teníamos nada que ver con las otras dos finales que antes se jugaron, teníamos esa linda presión de saber que la ‘U’ no había perdido con Alianza y obvio que queríamos ganar. Justo se da que puedo hacer el gol…, es un final hermoso”, señaló.

Te puede interesar: Cuándo se inicia la Liga 1 2024: gerente confirmó fecha de la nueva temporada

Calcaterra fue el autor del segundo golazo de la victoria ‘crema’ en Matute por 2-0. Con un espectacular remate desde fuera del área, el mediocampista sentenció el triunfo de Universitario y le permitió celebrar un trofeo después de 10 años de sequía.

Horacio Calcaterra anotó gol ante Alianza Lima en final de Liga 1 2023. Crédito: Liga 1

“Salió hermoso el gol. Fue increíble ganar de esta manera y más contra Alianza. Terminamos muy contentos todos, es el fruto del año en el que tuvimos altas y bajas, pero creo que somos justos vencedores. Merecíamos terminar de esta manera”, dijo al respecto.

Te puede interesar: Alianza Lima vs Universitario 1-1: goles y resumen del empate en el Monumental por final ida de Liga 1 2023

“Fue un año raro para mí, porque estoy acostumbrado siempre a jugar. No me ha tocado las veces que hubiera querido, pero es también un desahogo para agradecer a la gente de la ‘U’ que siempre confiaron en mí. En el festejo justo se me apareció Manuel (Barreto), parecía todo escrito”, añadió.

Su opinión sobre apagón de Alianza Lima

Horacio Calcaterra también dio a conocer su opinión tras el lamentable corte de energía en el estadio Alejandro Villanueva al finalizar el partido. Este suceso impidió celebrar el título a Universitario y puso en peligro a los presentes, por lo que ‘Calca’ resaltó su extrañeza por el apagón.

“Nos tomó de sorpresa porque estaba llena la cancha y al apagarse las luces puede pasar cualquier cosa. Tratamos de juntarnos en mitad de cancha y que entre la seguridad, porque no se veía quién entra o sale. De parte de la liga tampoco estaba preparada la copa, la medalla. No pudimos festejar como se merece. Lo que queríamos era buscar la copa y llevarla para nuestra gente, pero lo que pasó anoche no se puede repetir”, apuntó.

Luego del pitazo final, el club apagó las luces de su estadio para evitar celebración de Universitario. (Video: Liga 1 Max)

Calcaterra tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025, por lo que seguirá vistiendo camiseta ‘crema’ en las próximas temporadas, al menos que otro club compre su pase. Eso sí, el volante peleará por tener mayor protagonismo al que tuvo este año y seguirá buscando más éxitos con los ‘merengues’ tras esta gran vuelta personal (en el 2012 jugó para la ‘U’ por primera vez)

“Los jugadores que llegamos este año pensamos siempre en eso, en ayudar a los chicos que estaban, los jugadores que llevaban más tiempo y no se les podía dar como José (Carvallo) o Aldo (Corzo), ellos lo tienen más merecido que nosotros. Todos los que llegamos tratamos de ayudar a lo que estaban puedan conseguir el título tan ansiado”, expresó.