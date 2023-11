Raúl Ruidíaz se burló del apagón en Matute después de título de Universitario ante Alianza Lima

Raúl Ruidíaz se burló y recreó el apagón ocurrido en el estadio Alejandro Villanueva tras la victoria de Universitario. (Instagram de Raúl Ruidíaz)

Universitario de Deportes venció a Alianza Lima y se consagró como el ganador de la Liga 1 2023. La escuadra ‘merengue’ se impuso por 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. El triunfo de la ‘U’ generó diferentes reacciones en redes sociales. Una de ellas fue la del delantero Raúl Ruidíaz.

El atacante del Seattle Sounders estuvo activo en su cuenta de Instagram, en donde subía stories junto a sus seres queridos celebrando los goles de la institución ‘estudiantil’. Tras el apagón en el estadio Alejandro Villanueva, la ‘Pulga’ no dudó en burlarse de ese hecho y subió un video recreando la acción.

El exfutbolista de Universidad de Chile grabó el momento en que apagaron la luz en la habitación en la que estuvieron viendo el partido entre los clásicos rivales. Además, en la filmación se aprecia lo que dice el ariete de 33 años. “¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oe, no hay luz, causa. Oe, ¿qué pasó? Jajajaja”, fueron sus palabras.

Previamente, Ruidíaz publicó un video en donde comenta, de manera burlesca, el momento en que el recinto deportivo de La Victoria se quedó sin luz. “Oe ¿qué pasó, causa? Oe, ¿qué fue mano? Oe, mano, ¿qué fue?”, habló mientras enfocaba el televisor el instante del suceso.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Fossati ganaron el encuentro gracias a los goles de Edison Flores y Horacio Calcaterra. El ‘Orejas’ marcó de cabeza a los 3 minutos, mientras que el exvolante de Sporting Cristal convirtió a los 81 minutos con un remate de media distancia.

El delantero peruano volverá a jugar con su club, Seattle Sounders, cuando se enfrente a FC Dallas por la primera ronda de la Conferencia Oeste. Los dos equipos se enfrentarán para definir al clasificado. El primer encuentro quedó 2-0 a favor de los ‘sounders’, mientras que el segundo finalizó 3-1 para los ‘toros’.

La indirecta de Raúl Ruidíaz sobre su retorno a Universitario

Raúl Ruidíaz dejó entrever, días antes de la final de ida, sobre una posibilidad de retornar a Universitario de Deportes. El atacante de 33 años regresaría en la campaña en la que se celebrará los 100 años de creación del club. El mensaje fue a través de su cuenta de Instagram.

El extacante de Melgar de Arequipa subió una foto en blanco y negro de un entrenamiento del Seattle Sounders. Esa imagen estuvo acompañada de la canción “Todo tiene su final” de Héctor Lavoe. Esa ‘storie’ causó mucho revuelo entre los hinchas de la ‘U’.

Sin embargo, la llegada de la ‘Pulga’ a Ate sería más complicada de lo que se aparenta. El periodista Alonso Contreras, conocido popularmente como Alonso ‘El Inca’, explicó las razones por la cuál es poco probable que arribe al cuadro ‘crema’ de cara a la siguiente temporada.

“Tiene contrato hasta la próxima temporada, hasta diciembre del 2024. Ahora, Raúl (Ruidíaz) no ha estado produciendo los mismos goles esta temporada. Ha estado de lesión en lesión, pero su contrato termina en 2024. Yo creo que para que él llegue al centenario tendría que rescindir su contrato y tendría que pagar $3 millones de dólares”, detalló en “De fútbol se habla así”.

Asimismo, Contreras mencionó cuál es el escenario que se tendría que dar para el retorno del atacante: “Ese es el contrato que él tiene cada año y, de esa manera, quedar libre. Lo otro también sería que llegue a un acuerdo, lo cual no se ve aquí. No es algo común en la MLS. Lo normal es que el entrenador no te quiera, el club tampoco, te dan todo tu sueldo y te dicen que eres jugador libre. Esa es la única manera que yo veo que Raúl (Ruidíaz) pudiese ir a la ‘U’”.